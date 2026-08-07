El pueblo de Madrid por el que pasará durante más tiempo el eclipse: está a poco más de una hora del centro

Todavía está a tiempo para planear cómo va a ver el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto, especialmente si no se encuentra en el noroeste de la Comunidad de Madrid, donde se podrá ver este fenómeno astronómico que lleva más de un siglo sin verse en su totalidad desde la región, por lo que ya se están repartiendo gafas para poder divisarlo.

En Madrid, entre los municipios que atestigurán el eclipse están Navacerrada, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Buitrago del Lozoya, La Cabrera, El Molar, Meco, San Agustín del Guadalix, Colmenar Viejo y Tres Cantos. La luna recubrirá al sol casi al completo sobre las 20:32 horas, cuando se tiene previsto que será el punto de mayor oscuridad en la región.

Gráfico de la evolución cronológico del eclipse solar del 12 de agosto / Instituto Meteorológico Nacional

Allí se instalarán puntos de observación y se tienen previstas diferentes actividades culturales y jornadas educativas. Pero en donde se podrá ver por más tiempo, un minuto y 29 segundos en total, es en Somosierra, a una hora y diez minutos de la capital.

¿Qué hacer en Somosierra?

Como es usual en municipios de la región, uno de sus principales atractivos es el senderismo, y es que el paisaje de Somosierra no tiene nada que envidiarle a otras municipalidades gracias a la Chorrera de los Litueros, una cascada donde el arroyo de la Peña del Chorro se lanza al vacío en varios saltos rugientes y vaporosos alcanzando los 50 metros, por lo que es la casacada más alta de la Comunidad.

También está la ruta que recorre la Dehesa Boyal (o Bonita), que comienza en la estación de aguas residuales. Entre cambroños y avellanos, llegará al arroyo de la Dehesa. Al cruzarlo, encontrará abedules, robles y acebos, que marcan el sendero a un mirador, entre otras paradas. En total, dura una hora y cuarenta minutos para recorrer 4,4 km a una dificultad de 2 sobre 5.

Mirador de la Dehesa Boyal / Sierra Norte Madrid

En cuanto al patrimonio cultural, destacan la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, un edificio de principios del siglo XVII situado en la cota más alta del puerto testigo de combates históricos. También la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves como templo parroquial reconstruido tras sufrir graves daños en conflictos bélicos y el Museo de la Batalla de Somosierra expone reliquias, documentos y fotografías sobre el enfrentamiento de 1808 entre las tropas españolas y la caballería polaca de Napoleón. Además, el área del puerto cuenta con reconocimiento patrimonial e interés histórico.

¿Dónde ver el eclipse en Madrid?

A poco más de una hora de la ciudad, Somosierra se encuentra a una distancia razonable para ir y volver el mismo día. Asimismo, cuenta con varios atractivos turísticos que hacen que valga la pena pasar la noche, pero si lo que importa es moverse cómodamente ese miércoles, hay varias opciones.

Si conduce, la localidad más cercana al centro de la ciudad donde puede ver el eclipse es Tres Cantos, a 22 km de la Puerta del Sol. Le siguen San Sebastián de los Reyes, con 24 km, Colmenar Viejo, con 30 km, y Alcalá de Henares con 35 km.

Vista de un eclipse solar. / Epe

Pero muchos madrileños se mueven en transporte público, en cuyo caso Tres Cantos sigue siendo la mejor opción, ya que tiene Cercanías C-4 con conexión directa a Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol y Atocha, así como varias líneas de autobús a Plaza de Castilla.

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En condiciones similares, con tren y autobuses interurbanos, están Alcalá de Henares (C-2 y C-7), San Sebastián de los Reyes (Metro L10 y Cercanías C4a), Colmenar Viejo (C-4), aunque en ocasiones las estaciones puedan estar alejadas de los puntos de observación oficiales.