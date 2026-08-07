El PSOE y Más Madrid se unen a las peñas del Rayo para defender la permanencia del club en Vallecas

PSOE-M, Más Madrid y peñas del Rayo Vallecano han acordado crear una hoja de ruta conjunta para defender la permanencia del club en Vallecas y rechazar la privatización del estadio, según han informado este viernes en un comunicado tras una reunión entre los grupos municipales y las asociaciones.

Representantes del Grupo Municipal Socialista y de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid han mantenido una reunión con las peñas del Rayo Vallecano para abordar el futuro del Estadio de Vallecas y analizar la situación que atraviesa el club. La oposición y las peñas han manifestado su rechazo a cualquier intento de privatización del estadio al considerar que forma parte del patrimonio "deportivo, social e identitario" de Vallecas.

De este modo, han acordado impulsar una iniciativa conjunta en el próximo pleno de la Junta Municipal de Puente de Vallecas para trasladar estas reivindicaciones y exigir que cualquier decisión sobre el futuro del estadio se adopte con "transparencia, diálogo y contando con la afición y el vecindario", ha detallado el comunicado. "El Rayo Vallecano es mucho más que un club de fútbol: es un símbolo de Vallecas y una seña de identidad para varias generaciones de vecinos y vecinas", han coincidido ambas formaciones.

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La reunión entre la oposición y las peñas llega después de que el Rayo haya permitido esta semana el acceso al Estadio de Vallecas a los técnicos de la Comunidad de Madrid encargados de evaluar el estado de las instalaciones para abordar unas obras urgentes tras negarle el paso hasta en dos ocasiones.