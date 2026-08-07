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El PSOE-M denunciará ante la fiscalía de delitos económicos la polémica compra del ático de Chamberí

Óscar López anuncia medidas legales contra el consejo de administración de Planifica Madrid

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, en la sede del PSOE-M

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, en la sede del PSOE-M / Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

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EP

Madrid

El PSOE de Madrid va a interponer este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid por la compra del "ático de lujo" en Chamberí.

Lo ha anuncido el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz.

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"Vamos a pedir que la justicia actúe porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como éste desde la administración pública y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", ha lanzado.

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