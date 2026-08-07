Esta es la piscina con mejores vistas de Madrid: entradas por menos de cinco euros, con playa y cancha de vóley a menos de una hora de la ciudad

El agua cristalina de dos piscinas, una semi-olímpica (de 50 metros) con calle para nadar y otra con menos profundidad para los más pequeños y adultos mayores, no se encuentra en recónditas pozas naturales, sino en un polideportivo, a menos de una hora de Madrid.

La piscina con mejores vistas

Gracias a su ubicación, las montañas marcan el panorama con espectaculares vistas a la Sierra de Guadarrama, y es que estas piscinas se encuentran en La Cabrera. Rodeadas de árboles, arbustos y flores, solo abren al público durante el verano (hasta el 31 de agosto).

Zona de chapoteo para niños en la piscina con mejores vistas de Madrid / Ayuntamiento de La Cabrera

Entre las zonas verdes del Polideportivo Municipal Julián Berrendero, hay también un puente pequeño para conectar los pequeños entramados de la piscina y caminos de piedra, para no quemarse los pies al pisar y, al mismo mismo tiempo, caminar mientras está todavía mojado.

Playa, cancha de voley, y más

Más allá del azul y el verde, llega el amarillo a cuenta de una zona de playa con arena y canchas de vóley, de uso exclusivo para los usuarios de la piscina exterior sin coste extra.

Asimismo, a pocos pasos hay un chiringuito con buenos precios, de helados, bebidas, comida, etc. Por supuesto, tiene vestuarios y duchas para cambiarse, así como mesas con sus respectivas sillas donde dejar las cosas, bajo la sombra de los árboles.

Entradas, horarios y cómo llegar

Está a una hora en coche desde la ciudad, y aparcar es gratis en la calle Deportes, 2 en La Cabrera. Sin embargo, también puede llegar con los buses 191 o el 194, que salen de Plaza de Castilla y te deja en la puerta del polideportivo.

Esta piscina al exterior, abre todos los días, pero los fines de semana se puede ingresar desde una hora antes. En este sentido, de lunes a viernes se puede refrescar entre las 12:00 y 20:00 horas, mientras que de sábado y domingo puede acudir desde las 11:00, hasta la misma hora de cierre.

En cuanto al precio, también varía los fines de semana. En concreto, mojarse en la piscina durante todo el día cuesta, de lunes a viernes, 4,50 euros para adultos y 3,50 euros para niños de 4 a 13 años, así como mayores de 60.

Noticias relacionadas

Sábados y domingos, el precio sube a 5 euros para adultos y a 4 euros para niños y mayores, ya que independientemente del día los menores de 3 años entran gratis.