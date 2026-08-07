El Pantano de San Juan y la Playa del Alberche vuelven a ser aptos para el baño tras los incendios

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ha declarado apta para el baño el agua del Pantano de San Juan y de la Playa del Alberche, después de las restricciones impuestas a raíz del incendio que afectó a la Sierra Oeste de la región y quemó unas 34.000 hectáreas.

La decisión se ha adoptado tras analizar las muestras de agua recogidas en los puntos de muestreo de las playas de El Muro y Virgen de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias, y de la Playa del Alberche, en Aldea del Fresno.

Según ha informado este viernes el Gobierno regional, los ayuntamientos afectados ya han sido informados sobre la calidad del agua para que puedan adoptar, si lo consideran necesario, las medidas oportunas para ordenar el acceso a estas zonas de baño.

La autorización se limita por el momento al baño. En cuanto al uso de la lámina de agua para actividades recreativas, navegación y ocio, será la Confederación Hidrográfica del Tajo la encargada de levantar, en su caso, las restricciones todavía vigentes.

Continúan las labores de recuperación tras el incendio

Mientras tanto, continúan los trabajos para recuperar las zonas afectadas por el fuego. Según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, se han retirado 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros, equivalentes a 281 contenedores, y 3.567 metros cúbicos de residuos vegetales, correspondientes a otros 601 contenedores.

Además, se han instalado 102 contenedores en los municipios afectados, se han repuesto 118 cubos de basura y una veintena de máquinas y camiones continúan trabajando sobre el terreno.

Las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) han realizado 1.607 atenciones, entre consultas de información y asistencias psicológicas.

Estos puntos funcionan de 10.00 a 14.00 horas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Zarzalejo y Robledo de Chavela, y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Chapinería y El Escorial.

A ello se suman 288 atenciones psicológicas realizadas por el Summa 112 y Atención Primaria desde el inicio de la emergencia.

El servicio Empleabús también recorrerá los municipios afectados y estará en Villa del Prado el 10 de agosto, Rozas de Puerto Real el 11, Zarzalejo el 12, Brunete el 13, Colmenar del Arroyo el 18, Robledo de Chavela el 20 y Navalagamella el 25 de agosto.

37 personas siguen sin poder regresar a sus viviendas

En la actualidad, 37 personas, entre ellas 11 menores, además de nueve animales de compañía, reciben alojamiento o manutención al no poder regresar todavía a sus viviendas.

También se han distribuido 556.750 kilos de paja y forraje para ayudar a agricultores y ganaderos afectados por los incendios.

Por otro lado, unas 1.800 personas mayores o dependientes se han beneficiado del refuerzo del servicio de atención domiciliaria, que contempla 50.000 horas adicionales de apoyo y acompañamiento.

Las carreteras de la zona se mantienen sin restricciones y continúa operativo el servicio de vehículos compartidos con tarifas reducidas a través de la aplicación Voltio.

Las líneas de autobús interurbano 551, 541, 545, 546, 547 y 548 siguen sin realizar parada en el Pantano de San Juan ni en la Playa del Alberche.

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