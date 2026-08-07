El impresionante palacete secreto de Madrid que podrás visitar gratis para ver tapices, alfombras y obras de Miró: fechas, horarios y entradas

Madrid esconde espacios culturales capaces de competir en atractivo con las propias obras que albergan. Palacios, antiguos edificios residenciales y construcciones históricas se han convertido con los años en salas de exposiciones donde, además de descubrir nuevas propuestas artísticas, es posible entrar en lugares que habitualmente pasan desapercibidos para muchos madrileños.

Uno de esos espacios prepara para este otoño una nueva cita con entrada gratuita. Durante más de nueve meses, sus salas reunirán tapices, alfombras, bordados y obras textiles realizadas a lo largo de cinco siglos, desde piezas históricas hasta creaciones relacionadas con algunos de los grandes nombres del arte del siglo XX.

Más de 80 tapices, alfombras y bordados en una exposición gratis en Madrid

Se trata del Centro de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson de Madrid, ubicado en un singular palacete de inspiración neoclásica, que estrenará el próximo 7 de octubre de 2026 la exposición 'Colecciones Masaveu. Arte textil'.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 18 de julio de 2027, está comisariada por Antonio Sama y Patricia Molins y reúne más de 80 piezas textiles de las Colecciones Masaveu fechadas entre el siglo XV y la actualidad.

El recorrido se divide en dos grandes ámbitos. El primero está dedicado al fondo antiguo e incluye una selección de alfombras, bordados y tapices de diferentes épocas, procedencias y temáticas. El segundo se adentra en la creación contemporánea y permite comprobar cómo diferentes artistas han incorporado los tejidos, las fibras y las técnicas textiles a nuevos lenguajes artísticos.

De Joan Miró a Le Corbusier: así será el recorrido

Uno de los principales atractivos de la exposición estará en la forma de presentar las piezas. En algunos casos se recuperarán los usos históricos de los tapices como grandes colgaduras, mientras que otras obras tratarán de respetar o evocar los montajes concebidos originalmente por sus artistas.

El recorrido se organizará de forma temática para propiciar el diálogo entre obras de diferentes épocas y establecer conexiones entre estilos, técnicas, materiales y formas de entender el arte textil.

De esta manera, piezas separadas por varios siglos compartirán espacio y permitirán observar cómo una práctica tradicionalmente relacionada con la decoración y los objetos de uso cotidiano terminó encontrando también su lugar dentro del arte contemporáneo.

Fechas y horarios

'Colecciones Masaveu. Arte textil' podrá visitarse gratis desde el 7 de octubre de 2026 hasta el 18 de julio de 2027 en el Centro de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson de Madrid.

El espacio abre de martes a viernes, de 11.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 20.00 horas; y los domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas.

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Con más de 80 piezas y un recorrido que abarca alrededor de cinco siglos de creación, la muestra permitirá contemplar en una misma visita tapices y bordados históricos junto a propuestas contemporáneas de algunos de los artistas más reconocidos del siglo XX y, lo mejor de todo, es que no tiene coste alguno.