Un rebaño de ovejas y cabras contra el fuego: la nueva 'brigada' natural que prepara Valdemorillo para prevenir incendios

Ovejas y cabras recorriendo caminos, veredas y zonas verdes para comerse la vegetación antes de que pueda convertirse en combustible para las llamas. Esa es una de las nuevas fórmulas con las que Valdemorillo quiere reforzar su protección frente a los incendios forestales, después de que el Ayuntamiento haya comenzado a preparar la creación de un rebaño municipal destinado a realizar un desbroce natural en distintos puntos del término municipal.

La medida fue puesta sobre la mesa hace algo más de una semana, durante la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 30 de julio, marcada entonces por la preocupación ante el grave incendio forestal que avanzaba por la Sierra Oeste madrileña y que, pese a no alcanzar Valdemorillo ni provocar órdenes de confinamiento o evacuación en el municipio, mantuvo en alerta a la localidad durante sus jornadas más complicadas.

El Ejecutivo local tomó conocimiento en aquella reunión de un informe elaborado por el concejal de Seguridad, Medio Ambiente y Mantenimiento, Miguel Partida, que propone la adquisición de varias cabezas de ganado, concretamente ovejas y cabras, para aprovechar el pastoreo como herramienta de prevención y mantener controlada la vegetación que se acumula en zonas verdes, vías pecuarias y veredas. El objetivo es que los animales contribuyan de forma continuada a reducir la carga vegetal y, con ello, la cantidad de material que puede alimentar y facilitar la propagación de un incendio, recurriendo a un sistema de desbroce natural que complementaría las labores de mantenimiento que ya se realizan por otros medios.

Para hacer realidad el proyecto, el Ayuntamiento tiene previsto reservar una partida específica dentro del presupuesto municipal del próximo ejercicio, con la intención de disponer de este rebaño y utilizarlo en aquellos espacios donde el pastoreo pueda contribuir a mantener el terreno limpio y a mejorar las condiciones de prevención frente a futuros episodios de fuego.

Paisaje desolador tras el paso del incendio forestal de la Sierra Oeste de Madrid. / Europa Press/ A. Pérez Meca

Quince urbanizaciones bajo la mirada de la prevención

La creación del rebaño forma parte de las medidas que el Gobierno municipal estudia para intensificar su política preventiva después de un incendio que dejó importantes daños ambientales y materiales en otros municipios de la zona y que volvió a poner sobre la mesa las dificultades que afrontan las localidades rodeadas de terreno forestal.

El alcalde de Valdemorillo ha reclamado, en este contexto, que los ayuntamientos dispongan de mayores recursos jurídicos y económicos para poder actuar de manera más eficaz antes de que se produzca una emergencia, especialmente en un municipio que cuenta con quince urbanizaciones exteriores y en el que la proximidad de numerosas viviendas a espacios naturales convierte la prevención en una cuestión especialmente sensible. Junto al impulso de estas medidas, la Junta de Gobierno Local acordó donar 10.000 euros para atender las necesidades básicas de las personas damnificadas por los incendios, una cantidad que será ingresada en la cuenta habilitada por la Comunidad de Madrid para canalizar las aportaciones destinadas a los afectados.

El Consistorio también quiso reconocer el trabajo desarrollado por los diferentes servicios que participaron en las labores de extinción y protección durante el incendio, desde los bomberos y las brigadas forestales hasta los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, además de los profesionales y voluntarios que se movilizaron durante las jornadas de mayor riesgo.

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Ese agradecimiento tendrá además un protagonista especial en las próximas Fiestas de Septiembre, ya que la Agrupación de Protección Civil de Valdemorillo será la encargada de pronunciar el pregón coincidiendo con el décimo aniversario de su creación, una decisión con la que el Ayuntamiento pretende reconocer una década de trabajo altruista y, de manera particular, su implicación durante la reciente emergencia provocada por el fuego.