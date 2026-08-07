Nueva tienda de Harry Potter en Madrid: llega la magia de Hogwarts con mercancía para coleccionistas y fans

No recibiste la carta de Hogwarts, pero la magia del mundo de Harry Potter igual encuentra su camino hasta Madrid. Esta tienda, que sigue el espíritu del local de los gemelos Weasley es apta tanto para magos como para muggles.

Con mercanía oficial e imitaciones para tentar a los coleccionistas, el peligro no son los mortífagos, sino que la billetera salga temblando. Desde horrocruxes hasta reliquias de la muerte, e incluso curiosos patitos con las características de los personajes, Londres se siente más cerca que nunca en esta tienda en Pacífico (Retiro).

Un portal al mundo mágico

Desde la puerta, Sortilegios Pato da la bienvenida con un letrero que advierte que la red flu se desaconseja a partir de las 20:30 horas, y es que si bien abre todos los días desde el mediodía, cierra a las 21:00. Además, los panfletos señalas que se permite tomar fotos y selfies en todo el local y también tiene tienda web.

Más que una tienda, buscan apelar a ese sentimiento infantil con el que las aventuras de Harry Potter convencieron a niños y adultos que todo era posible con un poco de magia.

En este sentido, no sólo venden cosas, sino que también han creado experiencias al rededor. Desde el ritual de la varita (como en Olivander's), el Ropero de los fantasmas, un rincón de Mazmorras bajo el lago, un tesoro intangible, una pluma automática, delicias flotantes, entre otros, con la idea de que al menos por un rato fuiste un mago.

Sortilegios para coleccionistas y fans

Entre los productos hay varitas, ropa, el uniforme de su casa de Hogwarts, tazas, peluches, pósters buscando al prisionero de Azkaban, al indeseable número uno o a la mano derecha del Señor Tenebroso, así como libros, mochilas, y un poco de todo.

Esta nueva tienda de Harry Potter tiene mercancía para coleccionistas / Sortilegios Pato

También se le da gusto a los coleccionistas, con las famosas figuras Funko Pop, ya sea de protagonistas o de personajes más secundarios como Helena Ravenclaw, Fawkes o Dobby.

En sus repisas se encuentran artículos que son muy raros de encontrar, como una criatura mágica Grindylow, una mandrágora, un busto mortífago, un calendario de adviento o una máquina de gofres.

En cuanto a réplicas, hay una piedra filosofal, el bastón de 'Ojoloco', una escoba Nimbus 2001 para jugar al Quiditch o un mapa del merodeador idéntico al de las películas, con sus múltiples pliegues.

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Pero de las cosas que más antoja al ver las aventuras de Harry, Ron y Hermione son los banquetes de Hogwarts. De momento, en Sortilegios Pato tendrá que conformarse con cerveza de mantequilla de Hogsmade, grageas de sabores tan extraños como cera de oídos, ranas de chocolate, entre otros dulces.