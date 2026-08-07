MODA
Los jardines de Sabatini, escenario elegido para inaugurar la Semana de la Moda de septiembre en Madrid
Del 7 al 19 de septiembre, las nuevas ediciones de OMODA Madrid es Moda y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid acogerán a más de 60 diseñadores en 45 desfiles por toda la ciudad
Cuando apenas queda un mes para que Madrid sitúe la moda en el centro de su agenda cultural con más de 60 diseñadores y firmas, se han dado a conocer nuevos detalles. El desfile inaugural tendrá lugar el próximo 7 de septiembre a las siete de la tarde en los Jardines de Sabatini, frente a la fachada norte del Palacio Real. Organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) con el respaldo del Ayuntamiento, integrará la pasarela en el conjunto histórico.
La programación se dividirá en dos citas. OMODA Madrid es Moda, con pasarelas del 7 al 10 de septiembre; y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), del 14 al 19. Serán 45 desfiles en total, acompañados de presentaciones, exposiciones y performances. OMODA reunirá a firmas como Angel Schlesser, Carlota Barrera, Dominnico, María Lafuente, Miguel Marinero, Oteyza, Roberto Verino, Roberto Torretta y The 2nd Skin CO., entre otras.
Además de los jardines, este viernes también se han anunciado como escenarios la plaza de España, los jardines de la plaza de Oriente, la Puerta de Alcalá, la plaza de la Villa, el Museo Arqueológico Nacional, el paseo del Prado y el monumento a Alfonso XII, junto al estanque del Retiro. La MBFWMadrid, por su parte, ha confirmado el invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, el Palacio de Cibeles y el campus de Comunicación y Artes Madrid-San Francisco de Sales de la Universidad Nebrija como algunos de sus enclaves.
Espacio urbano
Se trata de una apuesta que trata de fusionar el diseño contemporáneo con el espacio urbano. “El Ayuntamiento apuesta por fundir la vanguardia y el talento con el patrimonio cultural de la capital. Estos eventos permiten afianzar el posicionamiento global de la ciudad, impulsar la industria creativa y consolidar la moda como un sector relevante de la marca Madrid”, ha subrayado la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la presentación. Asimismo, ha asegurado que la Semana de la Moda de Madrid sigue siendo una cita “ineludible” en el calendario internacional.
La edición otoñal de MBFWMadrid traerá de vuelta a diseñadores como Moisés Nieto, Alvarno, Redondo Brand, Juan Vidal, Adolfo Domínguez, Ernesto Naranjo, Acromatyx y Alex Rivière Studio, entre otros. Además, se celebrará el décimo aniversario de Palomo y Hannibal Laguna recibirá el Premio al Diseñador Nacional. Por su parte, Agua by Agua Bendita, impulsada por Latin American Fashion Awards, recogerá el Premio al Diseñador Internacional.
Ciudad y pasarela
El Ayuntamiento de Madrid destinará cerca de dos millones de euros al impulso del sector: 1,3 millones en subvenciones para favorecer la participación de diseñadores y otros 400.000 euros para MBFWMadrid, de los que 150.000 se dedicarán a dos grandes premios y 250.000 a OMODA Madrid es Moda. A esta inversión se suma la promoción institucional de las actividades, cuyo valor publicitario se estima en 1,4 millones de euros. Con un gran impacto económico y mediático, la cita conecta moda, turismo, comercio, artesanía y patrimonio.
“Hoy, dos años después de aquella primera apuesta en la Puerta de Alcalá, podemos decir con orgullo que este cambio no fue una moda pasajera -nunca mejor dicho-sino una forma nueva y definitiva de entender lo que puede ser la Semana de la Moda de Madrid: una semana en la que la ciudad entera se convierte en una pasarela”, ha concluido Hidalgo.
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