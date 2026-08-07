El Jardín del Ritz repite su noche de flamenco tras el éxito de julio: gastronomía y champagne al aire libre para despedir el verano

Madrid tiene noches que no necesitan demasiado decorado. Un jardín, una mesa bien servida, una copa fría y el golpe seco de unos tacones bastan para cambiar el ritmo de la ciudad. Eso es lo que volverá a ocurrir el próximo 4 de septiembre en El Jardín del Ritz, donde Mandarin Oriental Ritz, Madrid y Tablao La Carmela repetirán su alianza para ofrecer una nueva noche de flamenco al aire libre.

La cita llega después de la buena acogida de la primera edición, celebrada el pasado 23 de julio, y busca consolidarse como uno de esos planes de final de verano en Madrid donde la gastronomía y la cultura comparten escenario. No será solo una cena con espectáculo: será una velada pensada para vivir el flamenco de cerca, en un entorno poco habitual para este arte y con una propuesta gastronómica diseñada para la ocasión.

Flamenco entre vegetación y lujo discreto

Rodeado por la vegetación y la elegancia característica de El Jardín del Ritz, el espectáculo combinará baile y cante flamenco en una puesta en escena íntima, cercana y concebida para disfrutarse bajo el cielo de verano.

La dirección artística correrá a cargo de Juan Andrés Maya, referente internacional del flamenco y una de las figuras más reconocidas de este arte. El bailaor y coreógrafo estará acompañado por un elenco de artistas seleccionado para ofrecer una experiencia de alta intensidad escénica.

La programación arrancará a las 22:00 horas con un primer pase de baile, continuará con una intervención de cante y seguirá con un segundo pase de baile hasta las 23:40 horas. Casi dos horas de espectáculo en las que el flamenco no funcionará como acompañamiento, sino como verdadero protagonista de la noche.

Un menú especial bajo la dirección de Quique Dacosta

La parte gastronómica llevará el sello del equipo de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, bajo la dirección gastronómica de Quique Dacosta. Para la ocasión, el hotel ha preparado un menú exclusivo con maridaje, pensado para poner en valor la gastronomía española y acompañar la intensidad del espectáculo.

El bailaor y coreógrafo Juan Andrés Maya dirige la propuesta flamenca de Tablao La Carmela en El Jardín del Ritz. / Cedida

Los asistentes podrán elegir entre dos formatos. La experiencia completa, con espectáculo, menú y maridaje en El Jardín del Ritz, tendrá un precio de 200 euros por persona. Para quienes prefieran una opción más informal, habrá entrada desde las mesas altas del bar por 50 euros, con acceso al show y una copa de Moët & Chandon.

Del tablao al jardín

La colaboración une dos formas muy distintas de entender la escena madrileña. Por un lado, el Mandarin Oriental Ritz, uno de los grandes hoteles históricos de la capital y destino gastronómico con cinco bares y restaurantes bajo la dirección de Dacosta, incluido Deessa, galardonado con dos estrellas Michelin. Por otro, Tablao La Carmela, un espacio con raíz castiza y vocación flamenca, definido por el propio Juan Andrés Maya como "la cueva del misterio" por la experiencia que vive el cliente desde que entra hasta que termina el espectáculo.

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Esa mezcla —lujo hotelero, jardín histórico, cocina de autor y flamenco en directo— es precisamente lo que dio sentido a la primera edición y lo que ahora impulsa una segunda cita. En un momento en el que Madrid busca planes diferentes para alargar el verano, El Jardín del Ritz volverá a apagar el ruido de la ciudad para dejar que hablen el cante, el baile y la mesa. Las reservas ya están disponibles online.