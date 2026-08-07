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SUCESOS EN LA COMUNIDAD

Herida grave una mujer de 61 años tras ser atropellada en Mejorada del Campo por un coche que se da a la fuga

La víctima sufre un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladada intubada al Hospital Gregorio Marañón

Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo.

Ambulancia del Summa 112 junto a un coche de la Guardia Civil tras un atropello en Mejorada del Campo. / EMERGENCIAS COMUNIDAD DE MADRID

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EP

Madrid

Una mujer de unos 61 años ha resultado herida de gravedad tras sufrir este viernes por la mañana un atropello en la localidad madrileña de Mejorada del Campo por parte de un vehículo que ha abandonado el lugar antes de la llegada del personal de emergencias.

Los hechos se han producido sobre las 11:00 horas en la calle Virgen de la Soledad, una vía que atraviesa gran parte del municipio. Hasta allí se han trasladado sanitarios del Summa 112, que han estabilizado, trasladado intubada a la víctima al Hospital Gregorio Marañón.

La víctima presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y contusiones de diversa consideración, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

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A la llegada del personal de emergencias, el turismo involucrado en el accidente había abandonado el lugar, según han informado fuentes cercanas al asunto. La Guardia Civil ha colaborado en el suceso, que ahora está bajo investigación de la Policía Local de Mejorada del Campo.

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