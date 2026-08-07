SUCESOS
Detenida la nuera del anciano de 84 años muerto con signos de estrangulamiento en Ciudad Lineal
Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, que también tenía un golpe en la cabeza, y la detenida presenta heridas en los antebrazos
EFE
Un hombre de 84 años ha sido encontrado fallecido este viernes en el interior de un domicilio situado en el número 3 de la calle Valentín Aguirre, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, tras sufrir una agresión con lesiones compatibles con un estrangulamiento y un golpe en la cabeza.
El trágico suceso ocurrió alrededor de las 15:00 horas. A la llegada de los servicios de emergencia del SUMMA 112 y de la Policía Nacional, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, y los facultativos únicamente pudieron confirmar el fallecimiento tras no poder revertir la situación.
La Policía Nacional ha detenido a la nuera de la víctima, quien residía en el mismo domicilio junto al fallecido, su pareja (hijo del varón) y las hijas de ella. La arrestada presentaba heridas en los antebrazos, por lo que los investigadores indagan si pudo mediar un forcejeo o si actuó en defensa propia.
El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer todas las circunstancias y la motivación exacta de este suceso en Madrid.
El equipo especializado de apoyo psicológico del SUMMA 112 intervino en el lugar de los hechos para proporcionar asistencia y contención emocional a los familiares que se encontraban presentes en la vivienda en el momento del trágico suceso.
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