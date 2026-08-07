Fin de semana dividido para Madrid: la Aemet activa avisos por calor para este sábado y prevé un domingo libre de alertas

En una semana con varios avisos amarillos y un verano que ya acumula cuatro olas de calor, la incertidumbre de que se repitiera el fenómeno en Madrid era palpable. Este domingo, sin embargo, los ciudadanos descansarán de las alertas asociadas a altas temperaturas, bajo la condición de soportar una más, la última por lo pronto, este sábado, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Comunidad

Como siempre, el aviso permanecerá activado entre las 13:00 y 21:00 horas. No obstante, en este caso será por máximas de 39ºC, que llegarán a registrarse en municipios como Aranjuez.

Al mismo tiempo, otras localidades alcanzarán temperaturas elevadas y muy cercanas, por ejemplo, Alcalá de Henares con 38ºC. Aun así, la gran mayoría subirá hasta los 37ºC, es el caso de Madrid capital, Getafe y Navalcarnero.

En cualquier caso, será suficiente para que toda la Comunidad active el aviso, tanto la Sierra, la zona metropolitana y Henares, como también Sur Vegas y Oeste.

Mapa de avisos para este sábado / Aemet

De esta forma, será una jornada marcada por temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en la Sierra, ya que las máximas alcanzarán los 34ºC en zonas bajas de la montaña y los 36ºC en el centro y sur de la Comunidad.

Ante termómetros que suben, el deseo de que al menos bajen las mínimas está cada vez más difundido. Pero este sábado solo se registrarán valores por encima de los 20ºC. Otra noche tropical, en la que dormir será una dura tarea.

Domingo similar, pero con termómetros con un par de grados menos

La segunda jornada del fin de semana comparte con el día inmediatamente anterior que los vientos serán del sur y suroeste, soplarán flojos, primero hasta 25 km/h (sábado) y luego hasta 15 km/h (este domingo). Además, tendrán intervalos moderados, especialmente en las horas centrales.

Otro punto en común será el cielo, de nuevo, poco nuboso, pero esta vez con intervalos de nubes de evolución durante las horas centrales, que serán más abundantes en la Sierra. Sin embargo, podrían formarse cielos turbios este domingo a cuenta de la calima.

Imagen de recurso de un ventilador ante el calor del sol / GENERALITAT DE CATALUNYA / Europa Press

La diferencia llegará a cuenta de las máximas, que serán de 38ºC para Aranjuez, la más calurosa también el sábado. En cualquier caso, buena parte de la Comunidad bajará su máxima a los 35ºC, como en Madrid capital, o a 33ºC, como en Collado Villalba, donde la mínima será de 19ºC. En definitiva, temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos.

Siguen los días secos y calurosos

Asimismo, la lluvia queda completamente descartada para este fin de semana y los primeros días de la próxima semana. El 0% de probabilidad se extiende, al menos, hasta el miércoles 12 de agosto.

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Tras este domingo, los termómetros volverán a ir subiendo poco a poco hasta recuperar la máxima de 36ºC de los últimos días, que se elevará un poco más, a los 37ºC, también el próximo miércoles.