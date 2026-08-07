Fiestas de San Cayetano, de San Lorenzo y entradas gratis al Museo del Romanticismo: estos son los mejores planes para el fin de semana en Madrid

Los más castizos saben que agosto es el mes perfecto para salir. Cualquiera creería que con el calor, es momento de refugiarse en el aire acondicionado, pero los que viven en Madrid conocen el ajetreo que la ciudad sólo abanadona este mes de verano, una desaceleración perfecta para el fin de semana.

Repleto de Verbenas, cine y arte sin costo, la Comunidad cuenta con un mundo de posibilidades para distraerse del calor más sofocante este fin de semana, que se complementa con la amplia programación de las Fiestas de San Cayetano, de San Lorenzo y de Veranos de la Villa.

Clausura las Fiestas de San Cayetano: misa, procesión, limonada y conciertos

La tríada de Verbenas: San Cayetano, San Lorenzo y Virgen de la Polema comenzaron esta semana. La primera de ellas, finaliza este viernes 7 de agosto en la Plaza General Vara de Rey de Lavapiés con actuaciones de María Rodríguez, Montoya & Carmona y mezclas de Dj Madent.

Procesión de San Cayetano, la primera de las tres fiestas de agosto / EFE

Pero la tarde del mismo viernes inaugura la clausura con la santa misa en la Iglesia de San Millán y de San Cayetano a las 19:00 horas, seguida por la respectiva procesión. Además, al final de la tarde habrá una limonada amenizada con música castiza en la calle del Oso entre las 20:30 y 00:10 horas.

📍 Plaza General Vara de Rey, Lavapiés 📆 Viernes 7 de agosto, primera actuación a las 20:00 horas

Comienzan las Fiestas de San Lorenzo con batalla de agua y más presentaciones

Los madrileños no pasarán ni un día sin celebrar, pues las Fiestas de San Lorenzo empiezan justo después, este sábado 8 de agosto con una batalla de agua y Tributo la Penúltima Sabinera sobre el escenario de Plaza Arturo Barea.

Un chotis en la pradera de San Isidro / Gustavo Valiente - Europa Press

La programación se extiende hasta el martes 11 de agosto, pero este domingo el orgullo madrileño se sentirá incluso en la noche con actuaciones de Zarzuela de Mujeres, Los Vinagres by Vibra Mohou y el Dj José del Rey tras la mesa en la misma plaza.

📍Plaza Arturo Barea, Lavapiés 📆 Del 8 al 11 de agosto

Museo del Romanticismo gratis

Hasta el próximo 31 de agosto y durante su horario general de apertura, el Museo del Romanticismo abre sus puertas de forma gratuita a sus salas enfocadas en la vida cotidiana, la atmósfera y las costumbres de la alta burguesía española del siglo XIX (1833-1868).

Madrid, Museo del Romanticismo / @manuel m. v.

En el mismo verano se acoge una exposición del ciclo PHotoEspaña: 'Endometriosis. El dolor silenciado 1860 – 2026' de Laia Abril, la artista más joven hasta la fecha en recibir el Premio Nacional de Fotografía, al rededor de esta enfermedad escasamente investigada. Para ello, reúne los cuerpos fragmentados de siete personas con endometriosis, mostrando la disociación necesaria para sobrevivir, la violencia obstétrica y el abandono institucional.

📍C. de San Mateo, 13, Centro, 28004 Madrid 📆 Entradas gratis hasta el 31 de agosto

Proyección y coloquio de Campeones

Dirigida por Javier Fesser, Campeones sigue los 90 días de servicio comunitario que Marco Montes, el segundo entrenador de un equipo de baloncesto profesional de la primera división española, debe cumplir. El personaje, interpretado por Javier Guitérrez, atraviesa una profunda crisis personal y laboral, y ahora está obligado a entrenar a 'Los Amigos', un equipo de baloncesto compuesto por personas con discapacidad intelectual.

Póster de la película 'Campeones' / Veranos de la Villa

En marco del Ciclo Inclusivo de las proyecciones del Verano de la Villa, tendrá lugar un coloquio con profesionales expertos en terapia ocupacional del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid (COPTOCAM) para tratar temáticas como salud mental, discapacidad, neurodiversidad, envejecimiento o inclusión social, conectándolas con la película programada.

📍Centro de Cultura Contemporánea CondeDuque - Salón de Actos 📆 20h. Coloquio con María Gaos y María Pinar (COPTOCAM) y 20:30h. Proyección del largometraje

Cine de verano Maspalomas

Esta es su oputunidad para ver la premiada película de los directores José Mari Goenaga y Aitor Arregi, donde se cuenta la historia de Vicente, quien a sus 76 años, lleva una vida que le gusta en la playa canaria, entre el mar, la fiesta y el placer. Pero un accidente lo obliga a regresar a San Sebastián, al armario y a reencontrarse con la hija que abandonó años atrás.

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Una escena de la película 'Maspalomas' / 'Maspalomas'

Maspalomas se llevó varios galardones en 2025, especialmente su protagonista, José Ramón Soroiz, ya que se alzó como mejor actor principal en los Goya, los Forqué y en el Festival de San Sebastián. Además, la producción española se quedo con dos premios Feroz.