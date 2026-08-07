Fallece una mujer de 45 años tras el incendio de una vivienda en Alcorcón

Una mujer de 45 años ha fallecido este jueves por inhalación de humo en un incendio originado en una vivienda de Alcorcón, donde hasta siete bomberos han tenido también que ser atendidos por inhalación de humo y otra persona trasladada al hospital por intoxicación.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde en un piso situado en la última planta de un bloque de viviendas de la calle Olimpiada, número 14, a donde han acudido rápidamente varias dotaciones de Bomberos de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid, que no han podido salvar a la moradora del inmueble.

"Lamentablemente, tenemos que comunicar el fallecimiento de una persona moradora del inmueble, como consecuencia de la inhalación de humo", han trasladado desde la Policía Municipal de Alcorcón a través de sus redes sociales, donde han trasladado su pésame a los familiares y seres queridos de la víctima.

Desde la Policía han informado además que durante la extinción del incendio tuvieron que ser atendidos siete bomberos de Alcorcón por inhalación de humo y otro vecino, que fue trasladado al Hospital Universitario Fundación Alcorcón, también por intoxicación de humo, para su valoración y tratamiento. "Nuestro reconocimiento a todos los servicios de emergencia por su rápida y coordinada actuación", han añadido desde el Cuerpo local, que han participado en la intervención junto a efectivos de Protección Civil de Alcorcón, el Summa 112, Policía Nacional y Bomberos de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid.

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Este nuevo incendio se suma a otros siniestros de gravedad registrados en Alcorcón en los últimos años, el último de ellos el ocurrido en abril de 2025 en el garaje de Las Retamas, donde fallecieron dos bomberos del parque municipal durante las labores de extinción y otro compañero resultó herido de gravedad.