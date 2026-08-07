Continúa prohibido el baño y la navegación en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de Madrid

El baño, la navegación y las actividades acuáticas continúan prohibidas en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, que afectó de lleno a esta zona y quemó 34.000 hectáreas.

Según han informado este viernes desde el Gobierno regional, se han limpieza 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros retirados (equivalentes a 281 contenedores), 3.567 m3 de residuos vegetales retirados --lo que serían 601 contenedores--, hay 102 contenedores instalados en los municipios afectados, 118 cubos de basura repuestos y 20 máquinas y camiones trabajando.

Las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Punto de Ayuda Tras el Incendio (PATI) han realizado 1.607 atenciones (1.319 de información y 457 asistencias psicológicas) y funcionan de 10 a 14 horas Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Zarzalejo, Robledo de Chavela y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Valdemaqueda, Chapinería y El Escorial.

Además, se han ofrecido 288 atenciones psicológicas por parte del Summa 112 y en Atención Primaria desde el inicio de la emergencia. A ello se suma el asesoramiento de Empleabús, que se trasladará a Villa del Prado (10 de agosto), Rozas de Puerto Real (11 de agosto), Zarzalejo (12 de agosto), Brunete (13 de agosto), Colmenar del Arroyo (18 de agosto), Robledo de Chavela (20 de agosto) y Navalagamella (25 de agosto).

Un total de 37 personas de incluyendo 11 menores y 9 animales de compañía en la actualidad están recibiendo alojamiento o manutención por no poder volver a sus viviendas. Asimismo, se han repartido 556.750 kilos de paja y forraje distribuidos para alimento de alimentos a agricultores y ganaderos.

Un total de 1.800 personas han sido beneficiarias del servicio de refuerzo de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes con 50.000 horas adicionales de apoyo y acompañamiento.

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Las carreteras se mantienen sin restricciones y continúa el servicio de vehículos compartidos con tarifas reducidas (a través de la app de Voltio). Las líneas de autobús interurbano 551, 541, 545, 546, 547 y 548 no hacen parada en el Pantano de San Juan ni en Playa del Alberche. Por último, se restablecerá a partir del 1 de septiembre el periodo de matriculación para FP y Escuelas Oficiales de Idiomas.