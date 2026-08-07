SUCESOS
Una conductora evacúa a 16 pasajeros antes de que un autobús interurbano quede envuelto en llamas en Leganés
El vehículo sufrió un problema mecánico y acabó completamente calcinado en la avenida de América Latina, aunque todos los viajeros resultaron ilesos
EFE
Un autobús interurbano ha quedado completamente calcinado en Leganés tras incendiarse la noche del pasado miércoles, lo que obligó a la conductora a desalojar rápidamente a los 16 pasajeros que viajaban en el vehículo, que afortunadamente resultaron ilesos.
Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado miércoles, alrededor de las 22:20 horas, cuando un autobús que une el barrio de La Fortuna con el centro urbano sufrió un problema mecánico y terminó incendiándose a la altura de la avenida América Latina, según ha informado la Policía Local en sus redes sociales.
La conductora logró reaccionar a tiempo y consiguió evacuar a los 16 viajeros que se encontraban en el interior antes de que las llamas se extendieran por el vehículo, por lo que ninguno resultó finalmente herido.
Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajaron en la extinción del incendio, que dejó el autobús completamente calcinado por las llamas, aunque no hubo que lamentar daños personales.
La Policía Local desplegó además tres indicativos para asegurar la zona y procedió al corte de la avenida de América Latina en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores de emergencia.
El pasado mes de mayo ya hubo un suceso similar en la localidad vecina de Móstoles, cuando otro autobús interurbano quedó completamente calcinado tras incendiarse en la calle Tulipán, aunque en esta ocasión el vehículo circulaba sin pasajeros, por lo que tampoco se produjeron daños personales.
Más recientemente, a finales de julio, se produjo otro incendio en unas cocheras de Alcorcón que afectó también a varios autobuses, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió limitar las llamas a los vehículos afectados y evitar que el fuego se propagara por las instalaciones.
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