Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dónde ver el eclipseHistoria de MadridVinícius renovaciónRodriDiomandeCasa de CucurellaElefante de SumatraMeteorito jamoneroÁrboles de MadridCabras para incendios
instagramlinkedin

SUCESOS

Una conductora evacúa a 16 pasajeros antes de que un autobús interurbano quede envuelto en llamas en Leganés

El vehículo sufrió un problema mecánico y acabó completamente calcinado en la avenida de América Latina, aunque todos los viajeros resultaron ilesos

Autobús interurbano en llamas en Leganés.

Autobús interurbano en llamas en Leganés. / POLICÍA LOCAL DE LEGANÉS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Móstoles

Un autobús interurbano ha quedado completamente calcinado en Leganés tras incendiarse la noche del pasado miércoles, lo que obligó a la conductora a desalojar rápidamente a los 16 pasajeros que viajaban en el vehículo, que afortunadamente resultaron ilesos.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado miércoles, alrededor de las 22:20 horas, cuando un autobús que une el barrio de La Fortuna con el centro urbano sufrió un problema mecánico y terminó incendiándose a la altura de la avenida América Latina, según ha informado la Policía Local en sus redes sociales.

La conductora logró reaccionar a tiempo y consiguió evacuar a los 16 viajeros que se encontraban en el interior antes de que las llamas se extendieran por el vehículo, por lo que ninguno resultó finalmente herido.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que trabajaron en la extinción del incendio, que dejó el autobús completamente calcinado por las llamas, aunque no hubo que lamentar daños personales.

La Policía Local desplegó además tres indicativos para asegurar la zona y procedió al corte de la avenida de América Latina en ambos sentidos mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

El pasado mes de mayo ya hubo un suceso similar en la localidad vecina de Móstoles, cuando otro autobús interurbano quedó completamente calcinado tras incendiarse en la calle Tulipán, aunque en esta ocasión el vehículo circulaba sin pasajeros, por lo que tampoco se produjeron daños personales.

Noticias relacionadas

Más recientemente, a finales de julio, se produjo otro incendio en unas cocheras de Alcorcón que afectó también a varios autobuses, aunque la rápida intervención de los bomberos permitió limitar las llamas a los vehículos afectados y evitar que el fuego se propagara por las instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo refugio familiar de Cucurella: lujo, tranquilidad y máxima privacidad a las afueras de Madrid
  2. Qué fue de Hilario Pino, el presentador del telediario que nació en Toledo y desapareció de la noche a la mañana
  3. El exclusivo barrio donde vive María Pombo: costosas villas con spa privado y jardín del diseñador del Hotel Ritz en Madrid
  4. Ni Retiro ni Casa de Campo: estos son los cinco mejores lugares de Madrid para ver el eclipse solar total de 2026
  5. Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
  6. Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
  7. Así es el colegio madrileño donde estudió Ana Obregón: una institución privada, laica y sin ánimo de lucro
  8. Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles

Una conductora evacúa a 16 pasajeros antes de que un autobús interurbano quede envuelto en llamas en Leganés

Una conductora evacúa a 16 pasajeros antes de que un autobús interurbano quede envuelto en llamas en Leganés

Esta es la piscina con mejores vistas de Madrid: entradas por menos de cinco euros, con playa y cancha de vóley a menos de una hora de la ciudad

Esta es la piscina con mejores vistas de Madrid: entradas por menos de cinco euros, con playa y cancha de vóley a menos de una hora de la ciudad

El PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía por la compra del ático de Chamberí

El PSOE presenta una denuncia ante la Fiscalía por la compra del ático de Chamberí

Continúa prohibido el baño y la navegación en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de Madrid

Continúa prohibido el baño y la navegación en el Pantano de San Juan y la Playa del Alberche tras el incendio de Madrid

Más de 400 trabajadores del servicio de limpieza de Alcalá de Henares utilizarán pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor

Herida grave una mujer de 61 años tras ser atropellada en Mejorada del Campo por un coche que se da a la fuga

Alcalá de Henares refuerza los baldeos diarios durante el verano para mejorar la limpieza de las calles y reducir los olores

Alcalá de Henares se llena de planes este fin de semana con las Fiestas de los Santos Niños: esta es la programación

Alcalá de Henares se llena de planes este fin de semana con las Fiestas de los Santos Niños: esta es la programación