La Comunidad de Madrid pone a la venta el ático en Chamberí por 6,69 millones

La Comunidad de Madrid, a través de la empresa pública Planifica Madrid, ha publicado este viernes la venta de un ático en Chamberí, situado en la calle General Martínez Campos, por 6,69 millones de euros, sin impuestos, según el anuncio firmado por el consejero delegado de la empresa pública, Pedro Corbalán Ruiz.

En la web de la empresa pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, se ha publicado un documento con dos lotes: uno correspondiente al ático de la calle General Martínez Campos y otro con cuatro inmuebles de Gran Vía, 6, que salen a la venta por 11,8 millones de euros.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido poner a la venta estos inmuebles tras la polémica generada por la compra del ático de Chamberí y con el objetivo de destinar los fondos obtenidos a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. La operación coincide además con la puesta en venta de los inmuebles en los que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, convive con su pareja, Alberto González Amador.

El documento de venta ha sido firmado este mismo viernes, a las 17.27 horas, por Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el ático el pasado mes de abril.

El inmueble de General Martínez Campos, 35, cuenta con una superficie de 481 metros cuadrados y se encuentra en un edificio residencial en manzana cerrada que remata la esquina del paseo de General Martínez Campos con la calle Zurbano. Fue adquirido inicialmente por 6,3 millones de euros, según han confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Presidencia.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó la compra por las obras que se acometerán en otoño en la Real Casa de Correos, situada en la Puerta del Sol y sede del Ejecutivo regional, con el objetivo de utilizar el inmueble para reuniones. Este viernes también se ha publicado en el Portal de Contratación la adjudicación, sin concurso y por un valor de casi 60.000 euros, al estudio de Alejandra Pombo de los trabajos relacionados con el proyecto.

El contrato, adjudicado al estudio de la prima de la influencer madrileña María Pombo, contempla el diseño y redacción del proyecto, la asistencia para la obtención de licencias y la dirección de las obras. Desde el Ejecutivo regional han señalado a EFE que se convocó un proceso de ideas para el anteproyecto al que fueron invitadas varias empresas y que la propuesta de su estudio fue la mejor valorada. Según la Comunidad de Madrid, el proyecto se realiza ahora por “exclusividad artística” y, una vez entregado, la ejecución de las obras se licitará mediante concurso abierto.

Los cuatro inmuebles de Gran Vía, a la venta por 11,8 millones

Por su parte, los cuatro inmuebles de Gran Vía, 6 cuentan con una superficie útil conjunta de 1.132 metros cuadrados, dentro de un edificio de 9.045 metros cuadrados, y salen a la venta con un precio de partida de 11,8 millones de euros. La fecha límite para la presentación de ofertas se ha fijado a las 23.59 horas del 7 de septiembre.

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Además, según ha detallado la Comunidad de Madrid, también saldrá a la venta otro piso propiedad de la empresa pública, situado en la calle Pedro Moreno, 3, con una superficie construida de 459,92 metros cuadrados, cuyos fondos se destinarán igualmente a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.