Madrid entrega todoterrenos y desbrozadoras a los pueblos afectados por los incendios de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha aprobado una nueva batería de medidas para acelerar la recuperación de los municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste. Entre ellas figuran una campaña para fomentar las visitas a la zona, ayudas de emergencia social y la entrega de vehículos todoterreno, desbrozadoras, motosierras y otros equipos destinados a retirar restos quemados y limpiar los pueblos.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido este viernes la primera reunión de la Comisión para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, celebrada en Aldea del Fresno. Después se ha desplazado a Navalagamella, donde ha supervisado parte del material que se está distribuyendo entre los municipios según las necesidades detectadas.

Entre las medidas aprobadas figura un crédito extraordinario de hasta 15.000 euros para la Mancomunidad de Los Pinares, destinado a atender las primeras necesidades de emergencia social de los vecinos afectados por los incendios.

El Ejecutivo autonómico también ha acordado nuevas actuaciones para tratar de reactivar la actividad económica de la Sierra Oeste, con especial atención a los municipios y negocios situados en el entorno del Pantano de San Juan.

La Mancomunidad de Los Pinares agrupa a Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

A estas medidas se suma una campaña de promoción de los municipios afectados con la que el Gobierno regional pretende impulsar las visitas y la actividad turística después de los daños provocados por los fuegos.

Todoterrenos, desbrozadoras y motosierras para limpiar las zonas quemadas

Uno de los principales frentes de actuación está ahora en la retirada de la masa forestal quemada y de los materiales calcinados. La Comunidad ha adquirido mediante un contrato de emergencia al menos 17 vehículos pick-up y máquinas desbrozadoras que estarán a disposición de los ayuntamientos afectados.

Según ha explicado Díaz Ayuso durante su visita a Navalagamella, también se están facilitando motosierras, grúas y otros equipos a medida que los municipios comunican sus necesidades.

El servicio permitirá a cada ayuntamiento utilizar los vehículos todoterreno que precise durante el tiempo necesario y sin coste. El contrato incluye además entrega y recogida, seguro, mantenimiento, asistencia en carretera y sustitución en caso de avería.

El dispositivo contempla más de 500 jornadas de servicio durante el primer mes. Los vehículos se emplearán en tareas como la limpieza de calles, la retirada de restos vegetales y materiales quemados, el transporte de enseres y el apoyo a las brigadas municipales y a los equipos de emergencia.

Más de 5.000 metros cúbicos de residuos retirados

Las nuevas medidas se suman al operativo desplegado durante las primeras fases de recuperación mediante el Fondo de Reserva del Plan de Inversiones Regional.

Hasta ahora se han retirado 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros, equivalentes a 281 contenedores, además de 3.567 metros cúbicos de residuos vegetales, que corresponden aproximadamente a otros 601 contenedores.

También se han instalado 102 contenedores adicionales, se han repuesto 118 cubos de basura y se han puesto a disposición de las localidades afectadas más de una veintena de máquinas y camiones para facilitar las labores de limpieza y reconstrucción.

El 88% de las primeras medidas ya está en marcha

La Comisión Interdepartamental para la Reconstrucción de la Sierra Oeste será la encargada de coordinar las actuaciones de las distintas consejerías y realizar el seguimiento de las medidas adoptadas.

Según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, el 88% de las primeras 43 actuaciones previstas ya se ha desarrollado o se encuentra en ejecución.

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El órgano celebrará reuniones semanales y podrá crear mesas de trabajo específicas e incorporar a expertos y responsables técnicos cuando sea necesario. Su vigencia inicial será de un año, con posibilidad de ampliarse otro más si los trabajos de recuperación todavía no han concluido.