COMUNIDAD DE MADRID
La compraventa de viviendas en Madrid creció un 0,7% interanual en junio hasta 7.056 operaciones
Las operaciones de compraventa de viviendas en la región crecen un 13,9% respecto al mes anterior, superando las 7.000 transacciones.
EP
La evolución de la compraventa de viviendas en la Comunidad Madrid en junio aumentó un 0,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 1,6% a nivel nacional), hasta un total de 7.056 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la región ha sido del 13,9% intermensual.
De las operaciones de compraventa anotadas en junio en Madrid, 6.659 se realizaron sobre viviendas libres y 397 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 1.490 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 5.566 estuvieron relacionadas con edificios usados.
En junio se realizaron un total de 11.988 operaciones sobre viviendas. Además de las 7.056 compraventas, 2.368 fueron herencias, 215 donaciones y 8 permutas.
Igualmente, se realizaron 590 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 177 herencias, 230 compraventas, 10 donaciones, 1 permutas y 172 operaciones de otro tipo.
La Rioja (19,5%), Canarias (12,2%) y Principado de Asturias (10,8%) registraron en junio las mayores tasas anuales de variación en el número total de fincas transmitidas. Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (-8,3%) y Cantabria (-6,4%) fueron las únicas comunidades autónomas que presentaron tasas negativas.
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