Los casos activos de violencia de género bajan un 3,4% en Madrid, con 447 menos que hace un año

Los casos activos de víctimas de violencia de género registrados en el Sistema VioGén han descendido un 3,4% en la Comunidad de Madrid durante el último año. A 31 de julio de 2026, el Ministerio del Interior tenía contabilizados 12.591 casos, 447 menos que los 13.038 registrados en el mismo mes de 2025.

Pese a este descenso, Madrid se mantiene como la tercera comunidad autónoma con mayor número de casos activos de casos activos de violencia de género. Solo la superan Andalucía, con 27.885, y la Comunidad Valenciana, con 17.111.

En lo que va de año, tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el último balance de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, actualizado el 3 de agosto.

La evolución madrileña contrasta con la registrada en el conjunto de España, donde los casos activos han aumentado ligeramente. Interior contabiliza actualmente 104.666, frente a los 104.187 de julio del año pasado. Son 479 casos más, lo que representa una subida del 0,5%.

Según los datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, 1.165 de los casos activos en España están clasificados como de riesgo alto y otros 14 como de riesgo extremo. En julio de 2025 había 1.070 casos de riesgo alto y 17 de riesgo extremo, por lo que los primeros han aumentado un 8,9%, mientras que los segundos han pasado de 17 a 14.

Aumentan un 23% los casos con menores en riesgo

Los datos también muestran un incremento de los casos en los que hay menores en situación de riesgo. Han pasado de 1.353 en julio de 2025 a 1.664 en julio de este año, lo que supone 311 más y un aumento del 23%.

En total, 53.818 de los casos activos contabilizados en España corresponden a víctimas con menores a su cargo. De los 1.664 casos con menores en riesgo, 149 están clasificados como de riesgo alto y tres como de riesgo extremo.

Noticias relacionadas

En cuanto a la edad de las víctimas, el Sistema VioGén registra 1.335 menores de 18 años. El grupo más numeroso es el de las mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos activos.