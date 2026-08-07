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COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso se centra en la reconstrucción tras los incendios y aparca la polémica del ático: "Cuando vuelvan de vacaciones, hablamos"

La presidenta asegura que su Gobierno se está "dejando la piel" en la Sierra Oeste y reprocha a los periodistas que "su trabajo" también es preguntar por los afectados

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Ayuso dice que se está "dejando la piel" mientras sus "adversarios están de vacaciones".

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EFE

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo regional se está "dejando la piel" en la reconstrucción de la Sierra Oeste mientras sus "adversarios están de vacaciones".

Así lo ha asegurado la presidenta después de la primera reunión de la Comisión para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, celebrada este viernes en Aldea del Fresno, en la que los periodistas han preguntando a la presidenta por la compra del ático por parte de Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia.

El inmueble fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la Presidenta durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos pero que finalmente puso en venta para emplear los beneficios en la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste madrileña.

Ante estas preguntas, la presidenta ha reprochado a los medios de comunicación que "su trabajo" también es preguntar "por la gente afectada" por el incendio de la Sierra Oeste y por lo que está haciendo la Comunidad para la reconstrucción de la zona.

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"Tengan la sensibilidad de disimular al menos", ha dicho la presidenta ante las preguntas de los periodistas, a lo que ha agregado que no trabaja "ni para Pedro Sánchez" ni para sus "adversarios": "Cuando vuelvan de vacaciones, hablamos", ha sentenciado la presidenta.

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