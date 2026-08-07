COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso se centra en la reconstrucción tras los incendios y aparca la polémica del ático: "Cuando vuelvan de vacaciones, hablamos"
La presidenta asegura que su Gobierno se está "dejando la piel" en la Sierra Oeste y reprocha a los periodistas que "su trabajo" también es preguntar por los afectados
EFE
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo regional se está "dejando la piel" en la reconstrucción de la Sierra Oeste mientras sus "adversarios están de vacaciones".
Así lo ha asegurado la presidenta después de la primera reunión de la Comisión para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, celebrada este viernes en Aldea del Fresno, en la que los periodistas han preguntando a la presidenta por la compra del ático por parte de Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia.
El inmueble fue adquirido por la empresa Planifica Madrid, dependiente de la consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la novena planta de un edificio residencial, para emplearlo como oficina de la Presidenta durante el tiempo que duren las obras previstas en la Real Casa de Correos pero que finalmente puso en venta para emplear los beneficios en la reconstrucción tras los incendios de la Sierra Oeste madrileña.
Ante estas preguntas, la presidenta ha reprochado a los medios de comunicación que "su trabajo" también es preguntar "por la gente afectada" por el incendio de la Sierra Oeste y por lo que está haciendo la Comunidad para la reconstrucción de la zona.
"Tengan la sensibilidad de disimular al menos", ha dicho la presidenta ante las preguntas de los periodistas, a lo que ha agregado que no trabaja "ni para Pedro Sánchez" ni para sus "adversarios": "Cuando vuelvan de vacaciones, hablamos", ha sentenciado la presidenta.
- El nuevo refugio familiar de Cucurella: lujo, tranquilidad y máxima privacidad a las afueras de Madrid
- Qué fue de Hilario Pino, el presentador del telediario que nació en Toledo y desapareció de la noche a la mañana
- El exclusivo barrio donde vive María Pombo: costosas villas con spa privado y jardín del diseñador del Hotel Ritz en Madrid
- Ni Retiro ni Casa de Campo: estos son los cinco mejores lugares de Madrid para ver el eclipse solar total de 2026
- Qué fue de Miguel Ángel Valero, la estrella de 'Verano azul' que cambió la televisión por enseñar ingeniería telemática en la universidad
- Qué fue de José María Cano, el componente de Mecano que decidió poner fin al grupo más importante del pop español
- Así es el colegio madrileño donde estudió Ana Obregón: una institución privada, laica y sin ánimo de lucro
- Confirmado por la Comunidad de Madrid: la línea 6 de metro cerrará su tramo entre Ciudad Universitaria y Argüelles