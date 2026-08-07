Este municipio de Madrid ofrece hasta 1.200 euros para pagar gastos de vivienda: requisitos, plazos y cómo solicitarlo

No es un secreto. Las ayudas para pagar el alquiler, los suministros o incluso determinados gastos de alimentación pueden suponer un alivio para muchas familias que atraviesan una situación económica complicada.

Es así que en la Comunidad de Madrid, algunos ayuntamientos mantienen abiertas líneas de apoyo destinadas precisamente a cubrir este tipo de necesidades urgentes.

Una de ellas permite solicitar hasta 1.200 euros para gastos relacionados con la vivienda, además de otras cuantías para alimentación, salud, educación o inserción laboral.

¿Quién puede solicitar las ayudas municipales de Navas del Rey?

El Ayuntamiento de Navas del Rey mantiene abierto el plazo para solicitar estas prestaciones, dirigidas a personas y unidades de convivencia que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social o económica y no dispongan de recursos suficientes para afrontar determinados gastos urgentes.

Para poder acceder a las ayudas es necesario estar empadronado en el municipio con al menos un año de antigüedad. Además, la situación de vulnerabilidad debe estar acreditada mediante un informe de los Servicios Sociales municipales.

También se exige que la persona o familia solicitante carezca de recursos económicos suficientes para hacer frente a la necesidad planteada, se encuentre en seguimiento activo por los Servicios Sociales y no haya recibido otra prestación incompatible destinada a cubrir exactamente el mismo gasto.

En la práctica, residir en Navas del Rey no garantiza por sí solo el acceso a la ayuda. La situación económica y social de cada solicitante debe ser valorada previamente por los profesionales municipales.

Hasta 1.200 euros para gastos relacionados con la vivienda

La cuantía de la ayuda depende del tipo de necesidad que se pretenda cubrir. Los gastos relacionados con la vivienda cuentan con el importe ordinario más elevado, con un máximo de 1.200 euros.

Para necesidades básicas, como alimentación o productos esenciales, la cuantía puede alcanzar los 600 euros. En el caso de gastos relacionados con la salud, la educación o la inserción laboral, el límite establecido es de 800 euros.

Estas cantidades pueden superarse de manera excepcional cuando exista un informe motivado que justifique una necesidad superior. Por tanto, los 1.200 euros no son una cantidad fija que reciba automáticamente cualquier solicitante, sino el máximo ordinario previsto para determinados gastos de vivienda.

La cuantía de la ayuda depende del tipo de necesidad que se pretenda cubrir / Archivo

El plazo para pedir las ayudas sigue abierto

La convocatoria no establece una fecha concreta de cierre. Las solicitudes pueden presentarse de manera continuada mientras permanezca vigente esta línea municipal de apoyo.

Esto permite que las personas que entren en una situación de necesidad puedan iniciar el procedimiento sin depender de un plazo muy reducido o de una única convocatoria anual.

La convocatoria no establece una fecha concreta de cierre / Comunidad de Madrid

¿Qué documentación hay que presentar?

Para solicitar la ayuda es necesario aportar la solicitud normalizada junto con la documentación que permita acreditar la identidad, la situación económica y el gasto que se pretende cubrir.

Entre los documentos exigidos figuran el DNI o NIE de los miembros de la unidad de convivencia, el certificado histórico de empadronamiento, la declaración responsable de ingresos y los justificantes económicos correspondientes, como nóminas, prestaciones o extractos bancarios.

También deberán presentarse las facturas o presupuestos relacionados con el gasto solicitado y, cuando sea necesario, informes médicos, educativos u otros documentos que permitan acreditar la situación.

Los Servicios Sociales municipales estudiarán cada caso y comprobarán que existe una necesidad urgente y que se cumplen los requisitos establecidos.

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¿Cómo puedo solicitar la ayuda?

La tramitación puede realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Navas del Rey. Estas ayudas son compatibles con otras prestaciones siempre que no financien exactamente el mismo gasto. El pago podrá realizarse mediante transferencia bancaria o tarjeta monedero, según el tipo de prestación concedida.