MEDIOAMBIENTE
Un tejo milenario o un plátano de sombra más alto que un edificio de 15 plantas: estos son los árboles más singulares de Madrid
La Comunidad de Madrid ha reforzado este año la protección de sus 283 árboles singulares, algunos de los ejemplares más antiguos, altos o anchos de la región
La Comunidad de Madrid protege 283 árboles singulares por su extraordinario valor natural, histórico y científico, un catálogo cercano al centenar de especies en el que conviven un tejo de más de 1.000 años en Rascafría, un plátano de casi 48 metros en Aranjuez o una secuoya gigante en El Escorial, ejemplares que figuran entre los más imponentes de la región.
Coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques, que se celebró el pasado 21 de marzo, el Gobierno regional anunció un refuerzo de su conservación. Por ello, la Comunidad anunció el aumento del 30% en el presupuesto destinado a la asistencia técnica especializada para estos árboles, pasando de 33.844 a 43.102 euros durante este año.
El objetivo es ir más allá del seguimiento ordinario que se venía realizando hasta entonces e intervenir de forma más completa para garantizar su estabilidad y su estado sanitario. El plan contempla evaluaciones mecánicas y fisiológicas, simulaciones digitales, podas, trabajos de sujeción y mejoras del suelo para favorecer la regeneración y alargar al máximo la vida de estos árboles.
Del tejo milenario a secuoyas gigantes
El catálogo madrileño reúne cerca de 100 especies distintas y algunos ejemplares especialmente llamativos. El más antiguo es el tejo del arroyo de Barahondillo, en Rascafría, con más de 1.000 años. El más alto es el Plátano de la Trinidad, en el Jardín del Príncipe de Aranjuez, con 47,5 metros (más alto que edificios con 15 plantas). Tras él aparecen la Secuoya Gigante de la Casita del Príncipe, en El Escorial, con 41,5 metros, y el Ahuehuete de los Chinescos, también en Aranjuez, con 41 metros.
Si se mira el grosor del tronco, también hay cifras poco habituales. Destacan la secuoya de El Escorial, con 9,2 metros de perímetro; el Roble Viejo de El Chaparral, en Montejo de la Sierra, con 9,15; y el Plátano Mellizo del Jardín del Príncipe, en Aranjuez, con 8,21. Los ejemplares están señalizados sobre el terreno y los más destacados cuentan además con carteles sobre su historia y sus características.
La Comunidad recuerda además que la colaboración ciudadana es clave para conservar este patrimonio natural y recomienda no acercarse demasiado, no abrazarlos, no arrancar ramas y no hacer fuego a su alrededor.
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