Alcalá de Henares refuerza los baldeos diarios durante el verano para mejorar la limpieza de las calles y reducir los olores

En pleno verano, Valoriza, empresa responsable del servicio de limpieza viaria de Alcalá de Henares, mantiene reforzado el dispositivo de baldeos diarios que se desarrolla en la ciudad como parte del operativo especial previsto para los meses de verano. Estas actuaciones, que se vienen desarrollando desde principios de mayo y se prolongarán previsiblemente hasta octubre, tienen como objetivo mejorar el estado de limpieza de la vía pública, reducir los olores que se intensifican durante esta época del año y contribuir a mantener unas condiciones adecuadas de higiene y salubridad en los espacios urbanos.

El incremento de las temperaturas favorece la aparición de olores en determinados puntos de la ciudad y acelera la acumulación de suciedad en el pavimento, por lo que durante los meses estivales el servicio adapta su planificación para responder a estas circunstancias. El uso del agua permite actuar de forma más eficaz sobre estas situaciones, mejorando tanto la limpieza como la sensación de frescura en las calles.

Los baldeos se desarrollan diariamente y se extienden a toda la ciudad, sin establecer zonas fijas de actuación. Cada jornada, los equipos planifican los trabajos en función de las necesidades detectadas por el propio servicio, priorizando aquellas áreas donde las condiciones de limpieza requieren una intervención específica.

Para ello se emplean camiones cuba e hidrolimpiadoras, que permiten actuar sobre diferentes tipos de superficies y responder con mayor eficacia a las necesidades de cada entorno. Estas actuaciones complementan el resto de labores habituales de limpieza viaria y forman parte de la organización ordinaria del servicio durante la campaña estival.

Baldeos en las calles de Alcalá de Henares. / CEDIDA

Además del empleo de agua, en determinados puntos se utilizan productos odorizantes que ayudan a minimizar los olores asociados a las altas temperaturas, así como desengrasantes específicos en aquellas zonas donde la acumulación de residuos hace necesaria una limpieza más intensiva. La utilización de estos productos se adapta a las características de cada espacio y a las necesidades detectadas por los equipos durante el desarrollo de los trabajos.

La utilización de equipos de hidrolimpieza permite aplicar el agua de forma localizada sobre las superficies que requieren tratamiento, optimizando las labores de limpieza y evitando un consumo innecesario de recursos. De este modo, el servicio combina la eficacia de las actuaciones con un uso responsable del agua durante una época del año especialmente sensible desde el punto de vista ambiental.

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El refuerzo de los baldeos forma parte de la planificación estacional del servicio de limpieza viaria que presta Valoriza en Alcalá de Henares, que adapta sus medios y procedimientos a las necesidades que presenta la ciudad en cada época del año. Durante el verano, estas actuaciones permiten responder al impacto que las altas temperaturas tienen sobre el espacio público, contribuyendo a mantener unas mejores condiciones de limpieza, salubridad y confort para vecinos y visitantes.