Adif da otro paso para llevar Cercanías a Griñón y prolongar la C-5 hasta Illescas

Adif ha dado un nuevo paso para ampliar la red de Cercanías Madrid más allá de Humanes y llevar el servicio ferroviario hasta Illescas, en Toledo, con la licitación por 2,6 millones de euros de la redacción del proyecto que permitirá recuperar y renovar la estación de Griñón, además de preparar la instalación de una segunda vía electrificada en el corredor que une ambas localidades.

La actuación forma parte del Plan de Cercanías Madrid y busca prolongar la actual línea C-5, que termina en Humanes de Madrid, mediante la conexión ferroviaria de este municipio con Griñón e Illescas, una ampliación que permitirá incorporar nuevas poblaciones al servicio de proximidad y mejorar las conexiones del sur de la Comunidad de Madrid con la provincia de Toledo.

El contrato que acaba de licitar Adif corresponde todavía a la fase de redacción del proyecto, previa a la futura contratación de las obras, y servirá para concretar tanto la remodelación completa de la estación de Griñón como las intervenciones necesarias para duplicar la vía en el tramo Humanes-Griñón-Illescas.

La futura estación de Griñón contará con un edificio de viajeros equipado con vestíbulo, dos andenes renovados y protegidos mediante marquesinas, así como un paso inferior que permitirá comunicar ambos espacios y que dispondrá de ascensor para garantizar la accesibilidad.

El proyecto incluirá igualmente la construcción de un aparcamiento y la renovación de los accesos a la estación, con el objetivo de adaptar las instalaciones a su futura incorporación a la red de Cercanías y facilitar su utilización tanto a los vecinos del municipio como a los residentes de localidades cercanas.

Una segunda vía entre Humanes e Illescas

Junto a la recuperación de la estación, el contrato definirá las actuaciones necesarias para instalar una segunda vía a lo largo de los 9,4 kilómetros que separan Humanes de Illescas, pasando por Griñón, además de concretar su sistema de electrificación y los nuevos equipos de señalización y comunicaciones asociados a la infraestructura ferroviaria.

Adif ya ha comenzado a avanzar en otros puntos de esta ampliación, entre ellos la construcción de una nueva vía en la estación de Illescas y la redacción del proyecto destinado a electrificar la vía que actualmente existe entre la localidad toledana y Humanes.

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La prolongación hasta Illescas se integra en el conjunto de actuaciones que Adif mantiene en marcha para reforzar la red de Cercanías de Madrid, entre las que figuran la renovación de la línea C-5, las mejoras previstas en Atocha Cercanías y la duplicación de vías entre Pinar de Las Rozas y Las Matas. A estas intervenciones se suman proyectos para construir o impulsar nuevas estaciones en distintos puntos de la región, como Tres Cantos Norte, Soto del Real, Fuencarral-Malmea, Imperial, Parla Norte o Pinto La Tenería, además de la remodelación de otras instalaciones como la estación de Alcalá de Henares.