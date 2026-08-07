Más de 400 trabajadores del servicio de limpieza de Alcalá de Henares utilizarán pulseras inteligentes para prevenir golpes de calor

El servicio de limpieza y mantenimiento de Alcalá de Henares ha incorporado este verano pulseras inteligentes de monitorización térmica como medida preventiva frente a los golpes de calor. Más de 400 trabajadores utilizarán estos dispositivos durante toda la campaña estival con el objetivo de reforzar la seguridad de la plantilla en los trabajos que se desarrollan al aire libre.

La iniciativa supone un paso más dentro del protocolo de prevención frente al calor implantado por el servicio y tiene como finalidad detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo derivadas de la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Las pulseras, que se colocan en la muñeca, monitorizan de forma continua la temperatura corporal del trabajador y, cuando detectan que se supera el umbral de seguridad establecido, activan una alerta mediante vibración, señal acústica e indicador luminoso para advertir del posible riesgo de hipertermia, una elevación anormal de la temperatura corporal que puede derivar en un golpe de calor. Se trata de dispositivos de uso autónomo, con una duración aproximada de cinco meses sin necesidad de recarga y diseñados específicamente para trabajos desarrollados en condiciones de calor.

La medida se aplica a la totalidad de la plantilla, incluyendo peones, conductores, operarios de soplado y el resto de personal que desarrolla su actividad en la vía pública. Su utilización será obligatoria durante toda la temporada estival.

La incorporación de estas pulseras complementa otras medidas preventivas que ya forman parte del protocolo de actuación frente al calor. Entre ellas se incluyen el suministro de agua a toda la plantilla, la información diaria sobre la previsión meteorológica, el recordatorio de las recomendaciones de hidratación, protección solar y alimentación, así como la reorganización de determinados trabajos durante los episodios de temperaturas extremas para facilitar el acceso a zonas de sombra o a vehículos climatizados donde los trabajadores puedan recuperarse si fuera necesario.

Pulsera inteligente de un trabajador del servicio de limpieza de Alcalá de Henares. / CEDIDA

Antes de su implantación generalizada, estos dispositivos fueron sometidos a distintas pruebas piloto durante el verano pasado. Tras esa experiencia, el servicio ha decidido extender su uso a toda la plantilla como una medida adicional para minimizar el riesgo de golpes de calor y seguir reforzando la prevención de riesgos laborales.

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Con esta actuación, el servicio de limpieza de Alcalá de Henares continúa incorporando medidas preventivas orientadas a mejorar la seguridad y la salud laboral de su plantilla frente a uno de los principales riesgos asociados al trabajo en exteriores durante el verano. La iniciativa se enmarca en la estrategia de prevención impulsada por Valoriza y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para adaptar el servicio a las condiciones de calor extremo y reforzar la protección de los trabajadores durante el desarrollo de su actividad diaria.