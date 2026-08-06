OCIO EN MADRID
El tardeo rejuvenece el ocio de Madrid y gana terreno como alternativa a la noche para los jóvenes de 35
Los asistentes valoran la posibilidad de reunirse con amigos en horarios compatibles con la vida familiar
Entre la sobremesa y la noche, Madrid ha encontrado una nueva franja para el ocio. El tardeo se consolida en la capital como una fórmula que combina gastronomía, música y baile y que responde a unos hábitos sociales cada vez más alejados de las salidas exclusivamente nocturnas.
El perfil de los asistentes es significativamente más joven que en el resto del país. En Madrid, la edad media del público se sitúa en los 35 años, frente a los 39,4 años registrados en el conjunto de España.
El principal atractivo de estas sesiones es el componente social. El 63,4 % de los participantes acude para encontrarse con amigos, mientras que un 38,9 % destaca la posibilidad de compatibilizar el ocio con la vida familiar. La actividad se concentra en las horas posteriores a la comida y se prolonga hasta el inicio de la noche, sin sustituir necesariamente a la oferta nocturna tradicional.
Esta flexibilidad es uno de los elementos que diferencia al tardeo madrileño de otras costumbres europeas. Mientras que el aperitivo italiano o el apéritif francés están más vinculados a la comida previa a la cena, y el daytime clubbing británico se aproxima al formato de festival musical, la propuesta madrileña mezcla restauración, música en directo, baile y espacios de encuentro sin un único modelo cerrado.
La tendencia ha conseguido implantarse con rapidez. El 82,4 % de los empresarios de ocio consultados considera que el tardeo está plenamente consolidado en Madrid, pese a que su antigüedad media en los establecimientos es de solo 5,6 años.
Los mercados municipales
Además de su dimensión social, el fenómeno está transformando algunos espacios tradicionales de la ciudad. Mercados municipales como los de San Fernando, Antón Martín, Vallehermoso, Prosperidad o San Cristóbal han incorporado programaciones de tardeo que combinan la venta de productos, la restauración y la música.
El Ayuntamiento de Madrid defiende que esta modalidad puede facilitar la convivencia entre diferentes ritmos de vida. Según la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, la existencia de alternativas complementarias a la noche ofrece ventajas para la conciliación de horarios y el descanso vecinal.
El avance del tardeo dibuja así un cambio en la manera de relacionarse y disfrutar de la ciudad. Frente al modelo basado únicamente en prolongar la noche, la nueva fórmula adelanta los encuentros, amplía las posibilidades culturales y permite a públicos de distintas edades compartir el espacio de ocio.
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