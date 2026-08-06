El Servicio de Emergencia Social madrileño atendió a más de 1.300 afectados por el incendio de la Sierra Oeste

El Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid atendió a 1.328 personas durante el incendio de la Sierra Oeste, que arrasó alrededor de 27.000 hectáreas, afectó a 17 municipios de la región y obligó a declarar la emergencia de interés nacional.

Un total de 32 profesionales prestaron asistencia sobre el terreno durante el operativo, en el que facilitaron alojamiento a 128 vecinos y coordinaron 873 traslados y retornos tanto de personas evacuadas como de trabajadores movilizados para hacer frente al fuego.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este jueves las instalaciones del servicio, donde ha reconocido la labor desarrollada por sus integrantes en unas condiciones especialmente complicadas y con personas que, en muchos casos, se encontraban en situaciones de gran vulnerabilidad. Según ha explicado, el equipo atendió a mayores, personas con discapacidad y familias que requerían una respuesta específica después de haber tenido que abandonar sus viviendas o de haber sufrido directamente las consecuencias del incendio.

Dávila ha destacado también el trato ofrecido por los profesionales durante la emergencia y ha asegurado que las propias personas atendidas han trasladado su agradecimiento durante las visitas realizadas posteriormente a las zonas afectadas. "No podemos hacer más que agradecerles el trabajo que han realizado con tanto cariño", ha señalado la consejera, quien ha defendido que el equipo merece un reconocimiento no solo por su intervención durante el incendio, sino también por la atención que presta durante todo el año.

25 trabajadores sociales voluntarios

El dispositivo habitual se reforzó con la incorporación de 25 profesionales voluntarios del ámbito del Trabajo Social, que colaboraron en las tareas de valoración, orientación y acompañamiento de los afectados gracias al acuerdo suscrito con el Colegio Oficial del Trabajo Social de Madrid. Estos voluntarios contribuyeron a identificar las situaciones de mayor vulnerabilidad y a determinar qué recursos necesitaban las personas y familias damnificadas, especialmente en aquellos casos que requerían alojamiento, asistencia especializada o un seguimiento social más estrecho.

Dávila ha agradecido la colaboración del Colegio Oficial del Trabajo Social y ha subrayado la coordinación mantenida entre los distintos equipos para ofrecer una respuesta adaptada a las necesidades de cada afectado. "Hemos trabajado todos a una con el Colegio de Trabajo Social y con este equipo de emergencia social, que ha realizado un trabajo encomiable", ha afirmado la responsable autonómica.

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El Servicio de Emergencia Social de la Comunidad de Madrid permanece operativo las 24 horas del día y todos los días del año para intervenir ante situaciones que requieren una respuesta social inmediata, como incendios, inundaciones, emergencias familiares, casos de violencia, situaciones de riesgo entre personas mayores o problemas relacionados con el sinhogarismo. Durante 2025, el servicio llevó a cabo más de 12.000 intervenciones, cerca de un 20% más que el año anterior, y prestó asistencia a más de 4.700 madrileños que atravesaban situaciones de emergencia o especial vulnerabilidad.