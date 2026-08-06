DATOS DEL INE
La población residente en la Comunidad de Madrid no toca techo: crece un 0,18 % en el segundo trimestre
La cifra de habitantes en España aumenta a 49.801.559 a 1 de julio de 2026, máximo en la historia, impulsada por el aumento de nacidos en el extranjero
EFE
La población residente en la Comunidad de Madrid creció un 0,18% durante el segundo trimestre, según la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves, una cifra que la sitúa en la novena posición de esta lista que encabeza la Comunidad Valenciana, con un crecimiento del 0,43%.
Según informan desde el INE hoy, España aumentó en 104.178 personas durante este periodo, y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026, el valor máximo de la serie histórica. El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. La población nacida en el extranjero -10.291.807 personas- es mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisición de nacionalidad española.
Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 87.197 personas durante el trimestre, hasta 7.437.543. La población de nacionalidad española creció en 16.981. El mayor número de nuevos migrantes durante el segundo trimestre de 2026 fueron de nacionalidad colombiana (con 34.000 llegadas a España), la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salen de España fueron la colombiana (con 11.500 salidas), la marroquí (10.900) y la venezolana (5.900). En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas. El número de hogares se situó en 19.874.860 a 1 de julio de 2026, con un aumento de 58.794 durante el segundo trimestre de 2026.
Crece población en todas las comunidades
La Comunidad Valenciana (0,43%), Illes Balears (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y la Región de Murcia (0,29%) experimentaron los mayores aumentos de población, que se produjeron en todas las comunidades y ciudades autónomas. También se sitúan por encima de la media de aumento poblacional, que es 0,21%, Aragón (0,28%), Castilla-La Mancha (0,28%) y Cataluña (0,27%).
Por debajo, crecieron Cantabria (0,20%) Comunidad de Madrid (0,18%) Galicia (0,17%) Castilla y León (0,14%) Melilla (0,13%) Comunidad Foral de Navarra (0,12%) País Vasco (0,12%) Andalucía (0,10%) Ceuta (0,09%), La Rioja (0,09%) Extremadura (0,05%) y Canarias (0,03%).
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