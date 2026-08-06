El nuevo refugio familiar de Cucurella: lujo, tranquilidad y máxima privacidad a las afueras de Madrid

Marc Cucurella afronta uno de los cambios más importantes de su vida personal y profesional. Tras dejar atrás su etapa en Inglaterra y comenzar una nueva aventura en el Real Madrid, el futbolista catalán prepara también la mudanza de toda su familia a la capital.

Lejos de conformarse con una vivienda espectacular, Cucurella busca un verdadero refugio familiar. El lateral habría puesto sus ojos en una de las urbanizaciones más exclusivas de Boadilla del Monte, un enclave rodeado de grandes parcelas, fuertes medidas de seguridad y vecinos muy conocidos, donde espera iniciar una nueva vida junto a su mujer y sus tres hijos.

El lateral habría puesto sus ojos en una de las urbanizaciones más exclusivas de Boadilla del Monte / Archivo

De Horsham a una de las zonas más exclusivas de Madrid

La llegada al Real Madrid ha obligado a Cucurella a reorganizar su vida familiar. El jugador deja atrás Horsham, la localidad situada al sur de Londres en la que residió durante su etapa en el Chelsea, y busca ahora un nuevo hogar en el entorno de la capital española.

Todo apunta a que el futbolista se desplazará a Boadilla del Monte y, más concretamente, hacia la urbanización de Las Lomas. La familia estaría interesada en una vivienda unifamiliar con jardín, espacios amplios y suficientes medidas de privacidad para desarrollar su rutina lejos de la exposición pública.

Todo apunta a que el futbolista se desplazará a Boadilla del Monte y, más concretamente, hacia la urbanización de Las Lomas / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Mateo, la prioridad familiar que condiciona la búsqueda

El bienestar de Mateo ocupa un lugar central en las decisiones de Cucurella y Claudia Rodríguez. El matrimonio ha hablado públicamente del diagnóstico de trastorno del espectro autista de su hijo mayor y de la importancia de proporcionarle rutinas estables, espacios tranquilos y un entorno ajustado a sus necesidades.

La privacidad también es una cuestión importante. No solo por la popularidad de Cucurella, sino porque un entorno controlado puede facilitar la estabilidad cotidiana de toda la familia.

Así es Las Lomas, la urbanización en la que Cucurella busca casa

Las Lomas es la mayor urbanización residencial de Boadilla del Monte. Se extiende sobre unas 334 hectáreas y está formada principalmente por viviendas independientes construidas en grandes parcelas. Según datos inmobiliarios de la zona, cuenta con alrededor de 750 casas y establece superficies mínimas próximas a los 2.000 metros cuadrados para muchas de sus parcelas.

La urbanización destaca por sus calles arboladas, sus viviendas separadas entre sí y la sensación de aislamiento que ofrecen muchas propiedades. El control de accesos y los servicios privados de vigilancia han convertido el área en una opción habitual para deportistas, empresarios y personalidades que buscan discreción sin alejarse demasiado de Madrid.

Los precios varían considerablemente según la superficie, la antigüedad, el estado y las características de cada inmueble. El valor medio de oferta se situaba en junio de 2026 en torno a los 4.163 euros por metro cuadrado, aunque las propiedades más grandes, modernas y equipadas pueden alcanzar varios millones de euros.

Las Lomas es la mayor urbanización residencial de Boadilla del Monte / The Avenue Select Real Estate

Ilia Topuria y Thibaut Courtois entre los vecinos

Las Lomas ha sido relacionada en los últimos años con diferentes figuras del deporte y la vida pública. Entre los nombres vinculados a la urbanización aparece el del portero del Real Madrid Thibaut Courtois y el del luchador Ilia Topuria.

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La ubicación de la urbanización permitiría, además, desplazarse con relativa facilidad hasta los principales puntos de la actividad profesional del futbolista. Tanto el estadio Santiago Bernabéu como la Ciudad Real Madrid de Valdebebas quedan a una distancia asumible en coche, aunque el tiempo del trayecto puede variar según el tráfico.