INCENDIOS MADRID
Madrid reorganiza la matrícula de FP y Escuelas de Idiomas tras los incendios: estos son los nuevos plazos para los estudiantes afectados
El objetivo es que ningún estudiante pierda su plaza por la suspensión de los procedimientos y que quienes no fueron admitidos en julio dispongan de una nueva oportunidad antes del inicio del curso
La Comunidad de Madrid ha modificado el calendario de matriculación de Formación Profesional y de las Escuelas Oficiales de Idiomas después de la interrupción provocada por los incendios forestales de la Sierra Oeste. La reorganización concentra buena parte de los trámites durante los primeros días de septiembre y afecta a alumnos de Grado Básico, Medio y Superior.
El nuevo calendario incluye las fechas para formalizar plazas ya adjudicadas, consultar vacantes y presentar nuevas solicitudes. El objetivo es que ningún estudiante pierda su plaza por la suspensión de los procedimientos y que quienes no fueron admitidos en julio dispongan de una nueva oportunidad antes del inicio del curso.
¿Por qué Madrid ha cambiado las fechas de matrícula?
La Comunidad de Madrid aplazó temporalmente los procedimientos de matriculación como consecuencia de los incendios forestales que afectaron a la Sierra Oeste durante el mes de julio.
El objetivo de la medida es evitar que los problemas de movilidad, las evacuaciones o las incidencias en los servicios administrativos y digitales impidan a algún estudiante completar los trámites necesarios para conservar su plaza.
Nuevas fechas de matrícula para FP de Grado Básico y Medio
Los aspirantes de Formación Profesional de Grado Básico y Medio que obtuvieron una plaza durante la segunda fase podrán formalizar su matrícula los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2026. El resto del calendario queda organizado de la siguiente manera:
- 1, 2 y 3 de septiembre: matriculación de los alumnos con plaza adjudicada en la segunda fase.
- 4 de septiembre: publicación de las plazas que continúan vacantes en cada centro.
- 7 y 8 de septiembre: presentación de solicitudes para quienes no fueron admitidos en julio.
- 10 de septiembre: publicación de las nuevas adjudicaciones.
- Del 11 al 14 de septiembre: matriculación de los estudiantes que obtengan una de las plazas disponibles.
Los alumnos deberán consultar la información publicada por el centro educativo correspondiente, ya que las relaciones de vacantes y las adjudicaciones se difundirán a través de los canales establecidos para el proceso.
Calendario de matrícula para FP de Grado Superior
Los plazos de Grado Superior son diferentes a los establecidos para Grado Básico y Medio. En este caso, los alumnos admitidos durante la primera fase podrán completar la matrícula entre el 1 y el 3 de septiembre. Estas son todas las fechas:
- 1, 2 y 3 de septiembre: matrícula de los estudiantes admitidos en la primera fase.
- 7 de septiembre: publicación de los listados correspondientes a la segunda fase.
- 11 de septiembre: publicación de las plazas vacantes.
- 14 y 15 de septiembre: presentación de solicitudes para optar a los puestos disponibles.
- 17 de septiembre: publicación de las nuevas adjudicaciones.
- 18 y 21 de septiembre: matriculación definitiva de los alumnos que hayan conseguido plaza.
Es importante no confundir este calendario con el de Grado Básico y Medio, ya que las fechas para pedir las vacantes y formalizar la matrícula no coinciden.
Estas son las fechas para las Escuelas Oficiales de Idiomas
La modificación alcanza también a las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid. Los estudiantes admitidos en la segunda fase para cursar un idioma deberán formalizar su matrícula los días 1, 2 y 3 de septiembre. El mismo plazo se aplicará a los alumnos de los cursos de Actualización, Perfeccionamiento y Especialización de español o de lenguas extranjeras.
Las plazas que permanezcan disponibles se adjudicarán el 4 de septiembre, fecha a partir de la cual los aspirantes podrán inscribirse en las vacantes.
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