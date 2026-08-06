El Zoo de Madrid celebra el nacimiento de un elefante de Sumatra en peligro crítico de extinción

El Zoo Aquarium de Madrid ha anunciado el nacimiento de una cría de elefante asiático de Sumatra (Elephas maximus sumatranus). Este acontecimiento supone un hito para la institución madrileña, que alberga a los únicos ejemplares de esta subespecie en Europa dentro del Programa de Conservación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga a este animal en peligro crítico de extinción.

Un parto rápido asistido por el grupo familiar

Las primeras contracciones comenzaron pasadas las 14:00 horas, y veinte minutos después la madre, Cynthia, rompió aguas y dio a luz al pequeño elefante. Durante el proceso, las otras tres hembras del grupo permanecieron junto a ella, rodeando a la madre y al recién nacido con sus trompas mientras emitían vocalizaciones.

Media hora después del nacimiento, registrado por los cuidadores en las instalaciones de la Casa de Campo, el recién nacido logró levantarse y dar sus primeros pasos de forma vacilante.

Según ha compartido el zoo de Madrid, la madre ha permanecido junto a la cría desde el primer instante con un comportamiento protector. La veterinaria Eva Martínez ha señalado que se trata de un macho de entre 80 y 90 kilos, activo y fuerte, tras una gestación que ha superado los 21 meses. Los servicios veterinarios y cuidadores mantienen una estrecha vigilancia sobre la evolución de la cría y del grupo familiar durante las próximas semanas.

Situación crítica de la subespecie en su hábitat natural

Los padres, Cynthia y Valentino, forman parte del Programa Europeo de Reproducción de Especies Amenazadas (EEP). El elefante asiático se enfrenta a un riesgo de desaparición superior al del elefante africano.

La población mundial de elefante asiático se sitúa en torno a los 52.000 ejemplares. Dentro de sus tres subespecies, la de Sumatra es la más castigada, ya que ha perdido aproximadamente el 69% de su hábitat en tres décadas debido a la deforestación, la expansión agrícola y la fragmentación de los bosques tropicales de Indonesia, una presión que también afecta a otras especies de la zona como el orangután, el tigre y el rinoceronte de Sumatra.

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¿Cuándo se podrá visitar a la cría?

El Zoo Aquarium de Madrid ha indicado que la visibilidad de la cría estará sujeta a su evolución médica y a las necesidades de descanso y adaptación junto a su madre en las instalaciones interiores durante las primeras semanas. Este nacimiento se produce en un año en el que el parque ha registrado la llegada de otras crías de especies amenazadas, como el orangután de Borneo, el panda rojo y el sitatunga.