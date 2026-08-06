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DECORACIÓN

El mercadillo vintage gigante que llega a Las Rozas: el paraíso para los amantes de las antigüedades

Las Rozas acogerá una nueva edición de uno de los grandes encuentros madrileños dedicados a las antigüedades, la decoración y el coleccionismo

Camiones y furgonetas cargados de muebles, vajillas, cuadros, lámparas y objetos inesperados ocuparán una enorme explanada en uno de los eventos más singulares de la Comunidad de Madrid

Camiones y furgonetas cargados de muebles, vajillas, cuadros, lámparas y objetos inesperados ocuparán una enorme explanada en uno de los eventos más singulares de la Comunidad de Madrid

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¡Atención, amantes de las antigüedades! Durante solo dos días, Las Rozas se convertirá en un auténtico paraíso de decoración vintage y piezas con historia. Camiones y furgonetas cargados de muebles, vajillas, cuadros, lámparas y objetos inesperados ocuparán una enorme explanada en uno de los eventos más singulares de la Comunidad de Madrid.

Y es que la cita promete mucho más que un simple mercadillo: será una oportunidad para rebuscar entre cientos de tesoros, encontrar auténticas gangas y descubrir piezas únicas difíciles de ver en otros rastros. Todo ello en un ambiente al aire libre, con comida, miles de metros cuadrados por recorrer y vendedores llegados de distintos puntos de España, Francia y Portugal.

Las Rozas de Madrid

Las Rozas se convertirá en un auténtico paraíso de decoración vintage y piezas con historia / Archivo

Un Rastro gigante durante solo dos días

El Recinto Ferial de Las Rozas, situado en la avenida de Nuestra Señora de Retamar, acogerá una nueva edición de uno de los grandes encuentros madrileños dedicados a las antigüedades, la decoración y el coleccionismo.

La propuesta recuerda a los tradicionales desembalajes franceses: los vendedores llegan en sus propios vehículos, descargan las piezas y las ponen a la venta prácticamente a pie de camión. El resultado es un mercado al aire libre en el que cada puesto funciona como un pequeño universo lleno de objetos de diferentes épocas y procedencias.

Esta octava edición ocupará aproximadamente 15.000 metros cuadrados y contará con unos 150 profesionales llegados de España, Francia y Portugal. Sin duda, una combinación que permitirá encontrar desde mobiliario de gran formato hasta pequeños elementos decorativos fáciles de llevar a casa.

La propuesta recuerda a los tradicionales desembalajes franceses

La propuesta recuerda a los tradicionales desembalajes franceses / Redes

Diez horas diarias para buscar gangas

El mercado abrirá de 10.30 a 20.30 horas durante las dos jornadas, por lo que los visitantes dispondrán de tiempo suficiente para recorrer la explanada sin prisas. La entrada anunciada para esta edición cuesta 2 euros.

Además de los puestos de antigüedades y decoración, el recinto contará con varios food trucks. De esta forma, será posible hacer una pausa para comer y continuar después la búsqueda sin necesidad de abandonar el evento.

Acudir a primera hora puede ofrecer más posibilidades de encontrar las piezas más especiales. Sin embargo, quienes busquen negociar algún precio también pueden probar suerte durante las últimas horas de la segunda jornada, cuando algunos vendedores prefieren reducir su carga antes de regresar.

Fechas, horarios y precios

El VIII Gran Desembalaje se celebrará en el Recinto Ferial de Las Rozas, en la avenida de Nuestra Señora de Retamar, sin número.

El espacio se encuentra cerca de la estación de Cercanías de Pinar de Las Rozas. También se puede llegar desde el intercambiador de Moncloa utilizando las líneas de autobús 625 y 629.

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El evento se celebrará el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre de 2026. Ambas jornadas permanecerá abierto desde las 10.30 hasta las 20.30 horas y la entrada tendrá un precio de 2 euros.

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