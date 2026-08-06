TECNOLOGÍA
Madrid tendrá su primer computador cuántico público: se instalará en la UPM
La Comunidad invertirá cerca de dos millones de euros hasta 2029 en una infraestructura abierta a universidades, hospitales, centros de investigación y startups tecnológicas
La Comunidad de Madrid adquirirá el primer computador cuántico de titularidad pública de la región, una infraestructura destinada a impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos servicios públicos mediante tecnologías cuánticas.
El Gobierno regional invertirá cerca de dos millones de euros hasta 2029 en la adquisición del equipo, que se instalará en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Aunque tendrá su sede en esta institución, estará a disposición de otras universidades, centros de investigación, hospitales y empresas, con especial atención a las startups tecnológicas.
La incorporación del computador permitirá reforzar la capacidad de experimentación y de validación de algoritmos cuánticos, así como desarrollar y probar soluciones aplicadas al sector público. También facilitará la colaboración entre organismos públicos y empresas para promover nuevos proyectos tecnológicos.
Según el Ejecutivo autonómico, la infraestructura contribuirá a generar conocimiento especializado, fortalecer el tejido empresarial innovador y avanzar en un ámbito considerado de alto valor estratégico.
El equipo podrá emplearse para investigar aplicaciones de la computación cuántica en sectores como la sanidad, la energía, la logística y la ciberseguridad. El objetivo es incorporar progresivamente esta tecnología al diseño y la mejora de servicios públicos, además de favorecer la transferencia de conocimiento entre universidades, centros científicos, hospitales y compañías privadas.
La iniciativa forma parte del proyecto Comunidad de Madrid Región Universitaria, anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y pretende consolidar a Madrid como un referente internacional en tecnologías emergentes.
La actuación está, además, alineada con la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas 2025-2030, que busca potenciar las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales españolas en este campo.
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