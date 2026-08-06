Madrid aportó el 26% de sus ingresos a la solidaridad entre autonomías en 2024

La Comunidad de Madrid aportó en 2024 el 26% de sus ingresos al sistema común de financiación autonómica, un esfuerzo solidario realizado también por Cataluña (8%) y Baleares (7%), mientras que las mayores receptoras son Extremadura y Canarias, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Por otra parte, Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha mantienen las últimas posiciones en la cola de la distribución, con índices de financiación efectiva por habitante ajustado muy bajos. Es decir, siguen siendo las peor financiadas, como viene sucediendo año tras año en el actual sistema de financiación autonómica, según el trabajo de Fedea publicado este miércoles.

"La liquidación de 2024 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común", publicada por Ángel de la Fuente, analiza la liquidación del sistema de financiación autonómica (SFA) correspondiente a 2024, que ha sido hecha pública recientemente por el Ministerio de Hacienda.

En la nota se apunta cómo la financiación creció en 2024 en unos 14.400 millones de euros (un 9,45%) con respecto a 2023, ya que 2024 se cerró con una tasa de inflación del 2,8%, lo que supone un fuerte aumento de la financiación autonómica en términos reales, aumento que se debe al incremento de los ingresos tributarios.

La financiación depende en parte del Estado, pero también de la recaudación de las propias comunidades. Además, el sistema prevé mecanismos de solidaridad entre autonomías. Madrid, Cataluña y Baleares aportan al conjunto.

Esas aportaciones a la nivelación de Madrid (que puso 8.681 millones de euros sobre la mesa común), Baleares y Cataluña fueron recibidas por diez autonomías, pero son particularmente importantes en Extremadura y Canarias, donde superan el 72 y el 96 %, respectivamente, de la recaudación por tributos cedidos.

Entre tanto, Madrid sigue siendo la más rica del régimen de financiación general y, junto a Aragón, es las que más ha mejorado su situación respecto al resto.

Así lo señalan las variaciones registradas entre 2023 y 2024 en las posiciones relativas de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación efectiva por habitante ajustado.

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Baleares, por el contrario, ha perdido 3,7 puntos, seguida de Extremadura y Cantabria, que pierden algo más de punto y medio. También Canarias ha retrocedido su posición en el ránking, con una caída de 1,3 puntos, Cataluña ha mejorado levemente (0,6 %), y Andalucía (0,2 %) y la Comunidad Valenciana (0,1%) han avanzado muy ligeramente