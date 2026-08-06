Así puedes consultar las líneas más calurosas del Metro de Madrid antes de viajar: la herramienta que identifica los trayectos con más avisos

Viajar en Metro durante los días más sofocantes del verano puede convertirse en una experiencia difícil. Mientras algunos vagones mantienen una temperatura agradable, en otros el aire acondicionado parece no ser suficiente y los pasajeros terminan el trayecto con una sensación más propia de una sauna que del transporte público.

Por suerte, ahora existe una forma de comprobar qué líneas concentran más avisos por las altas temperaturas. Una plataforma ciudadana recopila las experiencias de los viajeros, clasifica los reportes y muestra gráficos que permiten conocer dónde se están registrando los mayores problemas de climatización antes de comenzar el trayecto.

Con esta herramienta, el usuario puede comprobar la evolución de cada línea, el número total de reportes, los avisos recibidos por línea, los modelos de tren implicados, los coches con peores valoraciones y las horas del día en las que se acumulan más incidencias / Wikimedia Commons

Así puedes consultar las líneas más calurosas del Metro de Madrid

La herramienta se llama Termo de Madrid y funciona desde cualquier navegador, tanto en el teléfono móvil como en un ordenador.

Para consultar la situación, hay que acceder a la plataforma y entrar en la pestaña 'explorar', situada en su menú principal. Dentro de este apartado aparecen diferentes gráficos y clasificaciones.

Así, el usuario puede comprobar la evolución de cada línea, el número total de reportes, los avisos recibidos por línea, los modelos de tren implicados, los coches con peores valoraciones y las horas del día en las que se acumulan más incidencias. La consulta puede realizarse siguiendo estos pasos:

Entrar en la web de Termo de Madrid. Pulsar sobre la opción 'explorar'. Seleccionar el periodo que se quiere consultar, como 'este verano'. Revisar el apartado 'detalle de cada línea'. Comparar el Indicador Termo, el número de reportes y el nivel de confianza. Consultar los 'peores coches' para comprobar si un vagón concreto acumula avisos.

También existe un buscador en el que se puede introducir el identificador del coche. Este código suele aparecer en el interior del vagón y permite conocer los reportes asociados a una unidad concreta.

¿Qué líneas del Metro acumulan más avisos de calor?

La Línea 1 aparece con la señal ciudadana más elevada, seguida a bastante distancia por la Línea 5. La Línea 11, la Línea 6 y la Línea 2 figuran después, aunque con indicadores considerablemente inferiores.

La propia web advierte de que una línea con más avisos no tiene por qué ser necesariamente la que registra una mayor temperatura real. También puede recibir más reportes porque cuenta con más pasajeros, porque sus usuarios participan más o porque hay un mayor número de coches identificados.

La Línea 1 aparece con la señal ciudadana más elevada, seguida a bastante distancia por la Línea 5 / Archivo

Estas son las horas en las que se concentran más quejas

Los datos recopilados muestran que los avisos tienden a crecer durante las horas más cálidas y en momentos de elevada afluencia. Una de las mayores concentraciones se produce alrededor de las 15.00 y las 16.00 horas, coincidiendo con la salida de trabajadores con jornada intensiva. Los reportes vuelven a aumentar cerca de las 18.00 horas.

La pestaña 'explorar' incluye un gráfico de distribución horaria que permite comprobar en qué momentos del día se han comunicado más incidencias. Esta información puede resultar útil para quienes tengan flexibilidad y puedan adelantar o retrasar algunos desplazamientos.

Así puedes reportar que hace calor en tu vagón

La plataforma no sirve únicamente para consultar información. Los pasajeros también pueden aportar su experiencia desde la pestaña 'reportar'.

Para enviar un aviso hay que indicar la línea en la que se está viajando y seleccionar una de las tres valoraciones disponibles: fresco, calor o infierno. También se puede introducir de manera opcional el número del coche, lo que permite localizar las unidades que presentan problemas de forma recurrente.

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Los responsables de la iniciativa piden que solo se comuniquen situaciones que se estén viviendo en ese momento. El proyecto no está afiliado a Metro de Madrid y sus datos no sustituyen una medición técnica ni una reclamación presentada a través de los canales oficiales.