La Comunidad de Madrid sigue bajo alerta: el peligro de incendios es "muy alto o extremo" por las altas temperaturas y la sequedad

La Comunidad de Madrid continúa bajo alerta por el elevado peligro de incendios forestales, que durante las próximas jornadas podría alcanzar niveles "muy altos o extremos" como consecuencia del ascenso de las temperaturas, la sequedad acumulada en la vegetación y unas condiciones meteorológicas especialmente favorables para la rápida propagación de las llamas.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno han trasladado este jueves la advertencia difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que el riesgo de que se declaren nuevos fuegos "va a ir a más" y afectará a amplias zonas del país. La predicción resulta especialmente relevante en Madrid, donde buena parte del territorio forestal permanece debilitado tras varias semanas de calor intenso y después de los graves incendios registrados durante el mes de julio.

Los mapas de peligro elaborados por Aemet tienen en cuenta tanto la evolución meteorológica como otros factores relacionados con el estado de la vegetación, la humedad del suelo y los diferentes usos de las superficies forestales, variables que permiten estimar la facilidad con la que puede iniciarse un incendio y la velocidad con la que podría extenderse. Ante este escenario, los servicios de emergencia insisten en que no debe encenderse ningún tipo de fuego en espacios naturales ni en sus proximidades, al tiempo que recuerdan la importancia de no estacionar vehículos sobre hierba, rastrojos o vegetación seca, ya que las altas temperaturas alcanzadas por algunos elementos del automóvil pueden provocar una ignición.

Las recomendaciones también incluyen mantener despejados los caminos y accesos destinados a los vehículos de emergencia, consultar diariamente el nivel de peligro de incendios forestales y evitar la concentración excesiva de visitantes en entornos especialmente sensibles. Las autoridades solicitan, además, que no se abandonen residuos, colillas, cristales u otros materiales capaces de originar un fuego y que se respeten las fincas privadas, los terrenos agrícolas y las zonas de protección de la fauna.

La campaña Infoma 2026 considera oficialmente como época de peligro alto el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, aunque el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales permanece activado durante todo el año. En esta campaña participan más de 6.100 profesionales y voluntarios de seguridad y emergencias coordinados por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Recuperación tras los incendios de julio

La nueva alerta llega cuando todavía continúa la recuperación de la Sierra Oeste madrileña, escenario a finales de julio de uno de los incendios forestales más graves registrados en la Comunidad de Madrid durante las últimas décadas. El 24 de julio se fusionaron los fuegos declarados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox, dando lugar a un único frente denominado incendio de la Sierra Oeste, cuya evolución obligó a declarar una emergencia de interés nacional en territorios de Madrid, Ávila y Toledo.

El incendio afectó aproximadamente a 27.000 hectáreas dentro de la región madrileña y causó daños en el territorio de 17 municipios, entre ellos Aldea del Fresno, Cenicientos, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado. Cerca del 69% de la superficie alcanzada por las llamas correspondía a zonas boscosas, mientras que el resto incluía terrenos de matorral, pastizales, cultivos e infraestructuras.

Durante los momentos más críticos se habilitaron 24 puntos de acogida en 21 municipios, por los que pasaron alrededor de 3.000 personas, además de realizarse un seguimiento específico a unos 1.600 vecinos en situación de dependencia. Tras varios días de trabajos de extinción, vigilancia y control de puntos calientes, el 4 de agosto el incendio fue declarado controlado y en fase de extinción, lo que permitió reducir el Infoma a su situación operativa 0.

Zonas calcinadas tras el paso del incendio de la Sierra Oeste de Madrid. / Europa Press/ Jaime Luján Alarcón

Aunque el fuego ya no presenta frentes activos, los servicios de emergencia mantienen la vigilancia sobre el terreno debido a la posibilidad de que las altas temperaturas favorezcan reproducciones en zonas quemadas o faciliten el inicio de nuevos incendios en otros puntos de la Comunidad de Madrid. Las autoridades recuerdan que cualquier columna de humo debe comunicarse inmediatamente al teléfono 112, indicando con la mayor precisión posible su localización, ya que una detección temprana permite movilizar rápidamente los medios de extinción y aumenta las posibilidades de controlar las llamas antes de que alcancen grandes dimensiones.

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La prevención será también uno de los aspectos incluidos en la predicción meteorológica especial que Aemet comenzará a publicar con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, una jornada para la que se espera una importante afluencia de visitantes a espacios naturales. Además de informar sobre la nubosidad y los posibles fenómenos adversos, el boletín recogerá la evolución del peligro de incendios para facilitar la planificación de los desplazamientos y reducir las conductas de riesgo.