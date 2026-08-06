ECLIPSE SOLAR 2026
Madrid calienta para el eclipse solar: así puedes llegar en transporte público a los 40 pueblos donde se verá
La franja de totalidad atravesará 40 pueblos y municipios de la región y, a diferencia de lo que muchos creen, para contemplar el fenómeno no será imprescindible disponer de vehículo privado
Madrid ya cuenta los días para una cita astronómica histórica. El próximo miércoles 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y dejará completamente a oscuras durante unos segundos una parte de la Comunidad de Madrid.
La franja de totalidad atravesará 40 pueblos y municipios de la región y, a diferencia de lo que muchos creen, para contemplar el fenómeno no será imprescindible disponer de vehículo privado.
Numerosos destinos están conectados mediante autobuses interurbanos y varias localidades cuentan además con estaciones de Cercanías. Eso sí, el reto será elegir entre comodidad y duración.
Los municipios mejor comunicados desde Madrid ofrecen, en general, menos segundos de oscuridad total. En cambio, los lugares donde el eclipse durará más se concentran en la Sierra Norte y pueden exigir trayectos largos, transbordos o una planificación más cuidadosa.
¿A qué hora será el eclipse en Madrid?
El eclipse comenzará alrededor de las 19:35 horas, cuando la Luna empezará a cubrir parcialmente el disco solar. La totalidad llegará a partir de las 20:30 horas, con pequeñas variaciones dependiendo del municipio elegido. En algunos puntos la oscuridad completa apenas durará unos segundos, por lo que será necesario estar preparado con antelación.
Estos son los destinos más fáciles para ver el eclipse sin coche
Quienes busquen un desplazamiento sencillo pueden optar por municipios conectados directamente con Madrid mediante Cercanías. La totalidad será más breve que en la Sierra Norte, pero se evitarán algunos transbordos y largos recorridos en autobús. Estos son los municipios a los que puedes llegar y sus respectivas líneas:
- Tres Cantos. Línea C-4 de Cercanías.
- Colmenar Viejo. Línea C-4B de Cercanías. También se puede viajar en la línea interurbana 722 desde Plaza de Castilla.
- Meco. Línea C-2 de Cercanías o mediante el autobús interurbano 222 desde Avenida de América.
- San Sebastián de los Reyes. Línea C-4A de Cercanías. También existen alternativas en autobús, como la línea 154 desde Chamartín.
- Los Molinos. Línea C-8 de Cercanías, en dirección a Cercedilla. También se puede viajar en las líneas interurbanas 684 y 688 desde Moncloa.
- Somosierra. Línea interurbana 191 desde Plaza de Castilla.
- Prádena del Rincón. Línea 191 desde Plaza de Castilla hasta el final del trayecto en la avenida de Madrid-Real y transbordo a la 191C.
- Braojos. Línea interurbana 195 desde Plaza de Castilla.
- Piñuécar-Gandullas. Línea interurbana 196 desde Plaza de Castilla.
- Berzosa del Lozoya. Línea 191 hasta Buitrago del Lozoya y transbordo a la 191D.
- La Serna del Monte. Línea interurbana 191 desde Plaza de Castilla.
- Gascones. Línea interurbana 195 desde Plaza de Castilla.
- Buitrago del Lozoya. Línea interurbana 191 desde Plaza de Castilla.
- Villavieja del Lozoya. Línea interurbana 191 desde Plaza de Castilla.
- Puentes Viejas. Línea 191 hasta Buitrago del Lozoya y transbordo a la 191E.
- Garganta de los Montes. Línea interurbana 194 desde Plaza de Castilla.
- Lozoya. Línea interurbana 194 desde Plaza de Castilla.
- La Cabrera. Línea interurbana 194 desde Plaza de Castilla.
- Canencia. Línea interurbana 194 desde Plaza de Castilla.
- Valdepiélagos. Línea interurbana 197 desde Plaza de Castilla.
- Cabanillas de la Sierra. Línea interurbana 191 desde Plaza de Castilla.
- Navalafuente. Línea 197 hasta Torrelaguna y transbordo a la 197C.
- Rascafría. Línea interurbana 194 desde Plaza de Castilla.
- Talamanca de Jarama. Línea interurbana 197 desde Plaza de Castilla.
- El Molar. Línea interurbana 191 desde Plaza de Castilla.
Cuidado con los horarios de regreso
Viajar sin coche puede evitar problemas de tráfico y aparcamiento, pero obliga a revisar cuidadosamente los horarios. Muchos municipios pequeños disponen de pocas expediciones diarias. Además, algunos trayectos requieren transbordos y el eclipse terminará cerca de la puesta de Sol. Antes de elegir destino se recomienda comprobar:
- El horario exacto de salida desde Madrid.
- El tiempo disponible para realizar los transbordos.
- La distancia entre la parada y el punto de observación.
- La hora del último autobús o tren de regreso.
- Las posibles modificaciones especiales del servicio.
Las consultas deben realizarse en los canales oficiales del Consorcio Regional de Transportes y de Cercanías Madrid, especialmente durante los días previos.
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