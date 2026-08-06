Así es el colegio madrileño donde estudió Ana Obregón: una institución privada, laica y sin ánimo de lucro

En 1940, Jimena Menéndez-Pidal, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset se unieron bajo un mismo propósito: preservar y difundir la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza. De ese compromiso nació el Colegio "Estudio", una institución privada, laica y sin ánimo de lucro que ha buscado siempre situarse en la vanguardia de los modelos pedagógicos.

Tanto es así que, a lo largo de los años, son varias las celebridades madrileñas que se han formado entre sus muros. Entre ellas, destaca la actriz y presentadora Ana Obregón, que antes de licenciarse en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid ya había experimentado esta propuesta educativa donde la razón y las emociones caminan a la par para ofrecer un aprendizaje global.

Esta institución privada, laica y sin ánimo de lucro fue creada en 1940 por Carmen García del Diestro, Jimena Menéndez Pidal y Ángeles Gasset (de izquierda a derecha) / Colegio 'Estudio'

Desde infantil hasta Bachillerato: atención individualizada

El proyecto pedagógico actual del Colegio "Estudio" lo integran dos centros educativos en Madrid: el origen de la Fundación con sede en Valdemarín y un nuevo centro en Conde Orgaz. Así, la institución ofrece todos los niveles educativos: desde infantil a secundaria en Conde Orgaz, y Bachillerato en Valdemarín donde puede escogerse entre las modalidades de Ciencias y Tecnología, Artes, Humanidades y Ciencias Sociales.

El Colegio 'Estudio' cuenta con una amplia oferta educativa que abarca desde los primeros niveles de educación infantil hasta la formación en bachillerato / Colegio 'Estudio'

Además de su amplia oferta, si algo destaca de este centro es su alto grado de personalización, no solo en los itinerarios, que pueden personalizarse de acuerdo a los intereses del alumno, sino también en su atención individualizada. Y es que, al tratarse de una institución sin ánimo de lucro, el foco de esta fundación no es la búsqueda de beneficios económicos, sino el proporcionar una educación de calidad a todos sus alumnos.

"El alumno debe ser el protagonista del aprendizaje"

La propuesta educativa del centro se basa en la premisa de que "el alumno debe ser el protagonista de un aprendizaje basado en el razonamiento, la creatividad y la propia experiencia", porque las diferentes situaciones personales de cada estudiante también formarán parte de su camino educativo. Así, desde el Colegio "Estudio" defienden que el propósito no debe ser dirigir, sino "dejar ser; observando, escuchando y mostrando, cuando es preciso la cercanía necesaria para proporcionar apoyo y ayuda".

De acuerdo al modelo pedagógico del Colegio 'Estudio', el alumno debe ser el protagonista de su aprendizaje / Colegio 'Estudio'

Ana Obregón en el Colegio "Estudio": "de patito feo a cisne de la televisión"

Gracias al alto nivel adquisitivo de su familia, Ana Obregón asistió durante sus primeros años escolares a las instalaciones que el centro posee en la zona de Aravaca (Valdemarín). Allí, la presentadora entablo una amistad con Merry Martínez-Bordiú, nieta de Franco, llegando a mantener un noviazgo con su hermano, Francis Martínez-Bordiú.

Ana Obregón se recordaba a sí misma como "un patito feo" en sus primeros años en el colegio / @ana_obregon_oficial

Años después, la presentadora confesaba que durante estas primeras etapas educativas siempre se había sentido "un patito feo", tanto por su timidez como por el aparato corrector que llevaba en los dientes. ¿Quién habría podría haber llegado a imaginar que la traviesa estudiante se transformaría tan solo unos años más tarde en todo un "cisne de la televisión"?

¿Existen requisitos de admisión?

Si, la adjudicación de plazas de este centro cuenta con una normativa interna bastante estricta dada su demanda y su singular modelo pedagógico laico y experimental. En primer lugar, y antes de valorar el resto de vacantes, el centro da prioridad a hermanos de alumnos ya matriculados y a hijos de antiguos alumnos que pertenezcan a su comunidad de 'alumni'. Salvada esta primera criba, el centro comienza un proceso de evaluación obligatoria.

Dada su experimentalidad y alta demanda, el Colegio 'Estudio' cuenta con un proceso estricto de admisiones / Colegio 'Estudio'

En Educación Infantil y primeros cursos, los padres y los niños son convocados para una entrevista familiar y pedagógica; y, en cursos superiores como Educación Primaria, ESO y Bachillerato, a esta entrevista se suma una prueba de admisión de nivel académico y los resultados del expediente previo.