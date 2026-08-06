TRÍO IBÉRICO
Azoteas y hoteles madrileños se preparan para el eclipse solar: reparto de gafas a sus huéspedes y entradas agotadas para las terrazas
La expectación por el fenómeno astronómico va más allá de la ocupación hotelera y azoteas y ‘rooftops’ se preparan para una gran afluencia el próximo miércoles
Madrid mirará al cielo el próximo miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total que se divisará desde gran parte de la Península Ibérica. Según las últimas estimaciones, España recibirá entre 17 y 22 millones de personas en los próximos días, todas ellas atraídas por este acontecimiento astronómico.
La previsión de una elevada afluencia de visitantes ha impulsado en Madrid las reservas hoteleras, especialmente en establecimientos de gran altura con vistas privilegiadas al horizonte.
Uno de ellos es el Hotel Riu Plaza España, cuya Azotea 360º ha agotado las entradas para la tarde del miércoles. Según señalan, se espera una gran afluencia de clientes en la parte alta del hotel durante las horas previas y posteriores al eclipse. En el hotel Eurostars Madrid Tower, en cambio, a pesar de no tener una azotea, disfrutarán de una vista privilegiada durante el primer fenómeno del denominado Trío Ibérico de eclipses.
Tal y como señalan, todos los alojamientos de la cadena repartirán gafas homologadas con certificado ISO 12312-2:2015 a todos sus huéspedes para que puedan disfrutarlo desde los miradores del hotel.
Impacto económico
La azotea del Círculo de Bellas Artes, los Apartosuites Jardines de Sabatini o el Hotel Santo Domingo también contarán con una buena ubicación para quienes opten por ver el eclipse desde las alturas en Madrid centro.
A menos de una semana del evento, algunos hoteles desconocen si habrá alguna programación especial en la parte alta de sus edificios. Vincci Rooftop Bar Gran Vía, Hotel Iberostar Las Letras Gran Vía o el Hotel Room Mate Oscar, todos ellos con vistas al atardecer, no modificarán su servicio ni realizarán ninguna actividad excepcional con motivo del eclipse.
El impacto económico de la cita trasciende el alojamiento. Restaurantes, comercios y operadores turísticos confían en que el eclipse genere un importante movimiento de visitantes y consolide la imagen de Madrid como un destino capaz de convertir un acontecimiento astronómico en un gran evento urbano. La ciudad volverá la vista al cielo para protagonizar una de las jornadas más singulares del año.
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