Ayudas de hasta 10.000 euros y avales gratuitos en Madrid para empresas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un paquete de medidas urgentes para la recuperación económica y social de la Sierra Oeste tras el devastador incendio que ha afectado a la zona. El plan incluye subvenciones directas de hasta 10.000 euros para autónomos y empresas, líneas de financiación con avales gratuitos y significativas bonificaciones fiscales para facilitar la reconstrucción de los municipios damnificados.

Claves del plan de ayudas para la recuperación de la Sierra Oeste

El plan cuenta con una dotación de 15 millones de euros en subvenciones directas destinadas a autónomos, micropymes y empresarios locales afectados. Asimismo, se ofrecen avales gratuitos a través de Avalmadrid para garantizar el acceso rápido a la financiación necesaria.

En el ámbito fiscal, se aplican bonificaciones del 100% en los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición y sustitución de inmuebles y vehículos destruidos por el fuego. Como medida complementaria de apoyo, el Canal de Isabel II bonificará durante un año el 80% de la parte variable de la tarifa de agua de abastecimiento, saneamiento y reutilización para los usuarios damnificados.

Durante una visita a una finca de Valdemaqueda afectada en un 65% de su superficie, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado la importancia de proteger el tejido económico y el emprendimiento rural de la comarca.

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El incendio, que calcinó cerca de 27.000 hectáreas y dañó más de 150 viviendas, afortunadamente no dejó víctimas mortales ni heridos graves. Desde el Gobierno regional se ha destacado que el 88% de las 43 medidas previstas, dotadas con más de 100 millones de euros, ya se encuentran en marcha sobre el terreno, incluyendo ayudas específicas a ganaderos, trabajos de limpieza y la recuperación de infraestructuras básicas.