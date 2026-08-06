Se quedan los avisos amarillos por calor en Madrid: este viernes alcanzará los 39ºC con una tarde ventosa, según la Aemet

Debido al peligro bajo que representan las máximas de este viernes en Madrid, toda la Comunidad activará el aviso amarillo por calor. La Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) estima que Alcalá de Henares y Aranjuez alcancen los 39ºC.

En diferentes medidas, pero toda la Comunidad enfrentará calor

Por su parte, Getafe y Navalcarnero llegarán a los 38ºC, Madrid capital a los 37ºC y Collado Villalba a los 36ºC. En cualquier caso, toda la Comunidad estará bajo aviso de 13:00 a 21:00 horas.

En este sentido, se superarán los 34ºC en la Sierra y los 36ºC en el resto de la Comunidad, alcanzando los 38ºC en el Corredor de Henares, al sur del Jarama y en la Vega de Aranjuez.

Mapa de avisos para este viernes / Aemet

De hecho, durante buena parte del día no se bajará de los 30ºC, mientras que las mínimas se registrarán sobre las 8:00 horas, aunque la madrugada ya adelanta valores bajos muy similares.

La noche seguirá siendo tropical, y es que ni durante las horas más oscuras ni al amanecer se bajará de los 20ºC. La mínima más alta llegará a Madrid capital con 24ºC, pero municipios como Getafe o Navalcarnero esperan los 22ºC.

Debajo del sol, soplará con mayor intensidad durante la tarde

Sea por trabajo o por ocio, las tardes del viernes inauguran el fin de semana. Si bien esta jornada tendrá máximas elevadas, el viento será un gran aliado para aliviarlo un poco.

Entre el mediodía y las 18:00 horas, soplará a 20 km/h, lo suficiente para dañar cualquier peinado y ponerse la mano sobre la cabeza para que no se vuele ni el sombrero ni la gorra.

Después, bajará a los 10 km/h, pero a nivel general el viento será Viento flojo variable, rolando a suroeste por la tarde, cuando, en definitiva, soplará con mayor intensidad.

La tarde, la excepción: podría haber algún chubasco aislado

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en la Sierra Norte, donde, con baja probabilidad, no se descarta algún chubasco tormentoso aislado por la tarde.

Aun así, la probabilidad de precipitación para los próximos días sigue en 0%, aunque el próximo lunes 10 de agosto se ha elevado al 10%.

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Gráfico de la evolución de temperaturas para los próximos días / Aemet

Precisamente de cara a los próximos días, el sábado seguramente será muy parecido a este viernes pero con menos viento. Las máximas bajarán un poco el domingo, pero la próxima semana comenzará con termómetros estables que subirán a los 36ºC.