El tardeo ya aporta una cuarta parte de la facturación semanal de los locales madrileños

El tardeo ha dejado de ser una actividad complementaria para convertirse en una de las principales fuentes de negocio de numerosos establecimientos de ocio de Madrid. En los locales que ofrecen este tipo de sesiones, la actividad representa de media el 26,3 % de la facturación semanal, según un estudio elaborado por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid.

El informe señala que el 58,8 % de los empresarios consultados ha experimentado un incremento notable de sus ingresos desde que incorporó esta oferta, situada en la franja comprendida entre la sobremesa y el inicio del ocio nocturno.

El impacto económico también se refleja en el desembolso de los clientes. El gasto medio por persona y sesión alcanza los 45 euros en Madrid, un 34,3 % más que la media nacional, situada en 33,5 euros. Este dato confirma la capacidad del tardeo para generar consumo en torno a una propuesta que combina restauración, música, baile y encuentro social.

La implantación de esta fórmula ha sido especialmente rápida en la capital. El 82,4 % de los empresarios madrileños considera que el tardeo ya está consolidado en sus establecimientos, aunque lleva funcionando una media de 5,6 años. En el conjunto de España, la consolidación se sitúa en el 57,3 %, pese a que la antigüedad media de la oferta es superior, de 7,4 años.

800 locales con sesiones de tardeo

Actualmente, cerca de 800 locales de ocio de Madrid organizan sesiones de tardeo. La actividad se integra en un sector que reúne en la ciudad 27.767 establecimientos y 150.519 afiliados a la Seguridad Social, entre trabajadores de servicios de comidas y bebidas y empleados de alojamientos. De ellos, 13.566 son autónomos.

La delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado durante la presentación del estudio que el fenómeno también favorece el consumo de proximidad, la movilidad entre barrios y la actividad cultural de la capital. El Ayuntamiento de Madrid considera que la expansión del tardeo puede contribuir a reforzar la competitividad de las pequeñas empresas y generar nuevas oportunidades para la hostelería y el ocio.

El Consistorio mantiene en 2026 cinco convocatorias de subvenciones destinadas al sector, con un crédito inicial superior a los 10,2 millones de euros, ampliable en otros tres millones. Estas ayudas incluyen partidas para digitalización, dinamización, formación y funcionamiento operativo de las empresas.

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Con estos resultados, el tardeo se afianza como un nuevo tramo de consumo dentro de la oferta madrileña: no sustituye a la noche tradicional, pero amplía los horarios de actividad y genera una fuente adicional de ingresos para los negocios.