Situar al diseñador en el centro, el reto de la próxima edición de OMODA Madrid es Moda: "Son ellos quienes eligen dónde desfilar su colección"

Madrid volverá a convertirse en una pasarela de autor del 7 al 10 de septiembre con una nueva edición de OMODA Madrid es Moda. En apenas tres meses, la plataforma impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, desplegará un programa que transformará algunos de los espacios más emblemáticos de la capital en escenarios para la creatividad, la artesanía y el diseño contemporáneo. El desfile inaugural de esta Semana de la Moda, de grandes dimensiones, tendrá lugar en un enclave privilegiado de la ciudad que será desvelado próximamente. “El sitio es increíble. Además, se ha dado libertad creativa a cada diseñador para hacer su colección en el espacio que ellos eligen”, explica Juan Duyos, diseñador y presidente de ACME a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Desfile de Oteyza en el marco de OMODA Madrid es Moda 2025. / OMODA MADRID ES MODA

“Una colección tiene que ir rodeada del espacio indicado. Así ocurre internacionalmente y es, realmente, como se remata una colección. OMODA permite respirar a las colecciones en el enclave emblemático que a ellos les apetezca”, añade. La edición reunirá a más de treinta diseñadores y plataformas que representan la diversidad y el talento de la moda española. Nombres consolidados como Roberto Verino, Roberto Torretta, Angel Schlesser, Oteyza, Dominnico o García Madrid compartirán protagonismo con otras propuestas que dibujan el futuro del sector. El calendario incorpora, además, algunos de los hitos más esperados de la temporada, como el debut de la primera colección de Dolores Promesas junto a Duyos, la colaboración entre Daniel Chong y Eduardo Navarrete y la conmemoración de los cuarenta años de trayectoria de Devota & Lomba.

El futuro del sector

“Estoy feliz de este nuevo amor entre Dolores Promesas x Duyos. Es un reto importantísimo para mí. Dolores Promesas es una marca que está en el imaginario de todo el mundo. Nos hemos enganchado a esa parte de Heaven, que recordaba como espectacular y bonita. A partir de ahí hemos tirado del hilo y hemos hecho un Dolores Promesas nuevo, peculiar y moderno. De 2026 en adelante”, sostiene Duyos. El encuentro, según adelanta, tendrá lugar en un espacio donde él mismo se crió y al que solía ir con su abuela. En un intento de acercar la moda al espacio público, OMODA Madrid es moda organizará performances, exposiciones, presentaciones, pop-ups y encuentros en formato reducido que favorecen el diálogo entre público y creadores. Una fórmula que ya ha desembarcado en la Puerta de Alcalá, la Plaza de España, el Paseo del Prado o los Jardines de la Plaza de Oriente en otras ocasiones.

Más allá de las colecciones, la programación pone el foco en el futuro del sector y en su dimensión más social, acogiendo el estreno de Los Jueves de la Moda, encuentros impulsados por la Fundación Academia de la Moda Española (FAME), que darán visibilidad al talento emergente. Bajo el concepto creativo Fan de la moda española, esta nueva edición reivindica la moda como un proyecto colectivo en el que convergen diseñadores, artesanos, talleres, oficios tradicionales y público. Una forma de consolidar el proyecto no solo como una plataforma de presentación de colecciones, sino como un espacio de encuentro capaz de impulsar la moda de autor española a la vez que fortalece el tejido creativo y lo proyecta tanto dentro como fuera de España.

Desfile de Candelas y Felipas en el marco de OMODA Madrid es Moda 2025. / OMODA MADRID ES MODA

Moda de autor

Pepa Bueno, historiadora del diseño y directora ejecutiva de ACME, asegura que se ha trabajado un sistema de escucha para hacer crecer esta comunidad que crearon los propios diseñadores. “Como el concepto de la edición destaca, los protagonistas son ellos. Ponemos al diseñador en el centro de todo. Este proceso es algo que hemos aprendido a lo largo de estos años. Nunca hay que perder de vista que el eje central que vertebra y hace posible cualquier plataforma de presentación de colecciones o de una semana de la moda son única y exclusivamente los diseñadores. Ellos y su trabajo las hacen posible”, apunta a este medio. Los desfiles, vertebrados a través de discursos que, a su vez, dan forma a la colección, deben ir acompañados de lugares “que refuercen y realcen dicho discurso”.

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“Será a principios de este mes de agosto cuando desvelemos en detalle aquellos espacios en los que se van a presentar las colecciones y los distintos formatos de estas presentaciones, que no tienen por qué ser desfiles al uso. Estamos abiertos a la pluralidad de formatos”, suma. Desde 2015, la iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ayuntamiento de Madrid, que consideran clave para su impulso. “Han trabajado mano a mano con la organización para afianzar una plataforma que ponga en valor la moda de autor nacional y su conexión con los espacios emblemáticos de nuestra capital”, concluye.