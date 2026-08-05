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ECLIPSE SOLAR 2026

El peligroso error que muchos pueden cometer al observar el eclipse en Madrid: los expertos piden evitarlo antes de que sea demasiado tarde

Más allá de elegir el alojamiento o los planes que se pueden hacer durante ese fin de semana, los expertos han empezado a advertir a los ciudadanos acerca del material para ver el eclipse

La singularidad de la cita ha convertido el fenómeno en uno de los grandes acontecimientos del verano

La singularidad de la cita ha convertido el fenómeno en uno de los grandes acontecimientos del verano / VAONIS

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Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

El cielo de España cambiará por completo durante unos minutos el próximo 12 de agosto de 2026. A última hora de la tarde, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse total que podrá seguirse desde numerosos puntos del país.

Y es que la singularidad de la cita ha convertido el fenómeno en uno de los grandes acontecimientos del verano. Hoteles, transporte y productos de observación registran ya un notable aumento de la demanda, especialmente en los territorios atravesados por la sombra lunar.

Un eclipse total de Sol no se repetía en la Península Ibérica desde hace 114 años

Un eclipse total de Sol no se repetía en la Península Ibérica desde hace 114 años / UAH

Cuidado con las gafas para ver el eclipse solar 2026

Pero más allá de elegir el alojamiento o los planes que se pueden hacer durante ese fin de semana, los expertos han empezado a advertir a los ciudadanos acerca del material para ver el eclipse. Y es que VerificaRTVE ha detectado anuncios de gafas que no cumplen los requisitos necesarios para presentarse como homologadas para verlo.

Para observar el eclipse solar de 2026 con seguridad, las gafas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015, específica para la observación directa del Sol. Esta referencia debe aparecer de forma clara en el producto, en el embalaje o en las instrucciones.

No basta con unas gafas de sol convencionales, ni tampoco es suficiente que incluyan referencias confusas. Si solo aparece la norma ISO 12312-1, se trata de una especificación vinculada a gafas de sol convencionales y no sirve para mirar directamente al Sol.

Un optometrista de la óptica Diferoptics, muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares

Para observar el eclipse solar de 2026 con seguridad, las gafas deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015 / Zowy Voeten

Cómo saber si unas gafas de eclipse son seguras

Las gafas válidas para observar el eclipse deben incluir varios elementos básicos. El primero es la inscripción EN ISO 12312-2:2015, la norma internacional que certifica que el filtro está preparado para la observación solar directa.

Además, si se venden dentro de la Unión Europea, deben contar con un marcado CE auténtico, respaldado por pruebas de laboratorio. También debe aparecer el nombre del fabricante, advertencias de uso, instrucciones de conservación y, cuando corresponda, fecha de caducidad.

Los expertos recomiendan desconfiar de productos con etiquetado incompleto, marcado CE sin documentación, precios sospechosamente bajos o anuncios que utilizan la palabra 'homologadas' sin aportar información verificable.

Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Los expertos recomiendan desconfiar de productos con etiquetado incompleto / Archivo

Los daños que puede causar mirar el eclipse sin protección

Mirar el Sol sin gafas específicas puede causar retinopatía solar, una lesión en la retina que puede afectar de forma seria a la visión. Entre los síntomas descritos figuran visión borrosa, distorsión de las imágenes o la aparición de un punto ciego central.

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Uno de los principales peligros es que el daño no siempre se nota al instante. Los síntomas pueden aparecer horas o incluso días después de la exposición, cuando la lesión ya se ha producido.

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