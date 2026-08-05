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Detenidos en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína camufladas como suplementos deportivos

La detención se produjo tras observar un turismo circulando a alta velocidad y los ocupantes mostraban actitud esquiva

Detenidos dos hombres en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína que simulaban ser complementos alimenticios

Detenidos dos hombres en Tetuán con casi 500 cápsulas de cocaína que simulaban ser complementos alimenticios / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

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EP

MADRID

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos hombres en el distrito de Tetuán tras interceptar en su vehículo cerca de 500 cápsulas de cocaína que se encontraban ingeniosamente ocultas en el interior de dos botes, simulando ser complementos alimenticios.

Según ha informado a Europa Press una portavoz del Cuerpo municipal, los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de julio sobre las 17:00 horas. Una patrulla que realizaba labores rutinarias de prevención de la seguridad ciudadana en la zona observó un turismo que circulaba a una velocidad considerablemente elevada, motivo por el cual decidieron darle el alto.

Tras interceptar el vehículo, los agentes entrevistaron a los dos ocupantes. Al percatarse de que mostraban una actitud notablemente esquiva y huidiza, procedieron a realizarles un cacheo superficial y una inspección del automóvil. Durante esta primera revisión, los policías interceptaron 515 euros en efectivo, fraccionados en diversos billetes.

El registro minucioso continuó en el maletero del coche, donde los efectivos policiales localizaron dos botellas con capacidad para 250 cápsulas cada una. En su exterior, los envases aparentaban contener suplementos deportivos de L-carnitina. Sin embargo, los agentes detectaron anomalías evidentes: los botes habían sido manipulados y presentaban manchas sospechosas.

Droga incautada y detención

Ante el evidente estado de nerviosismo de los implicados y las irregularidades detectadas en los envases, la Policía Municipal realizó un test indiciario de sustancias estupefacientes a las cápsulas. El resultado confirmó las sospechas: estaban rellenas de cocaína.

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Los dos individuos fueron detenidos de inmediato acusados de un presunto delito contra la salud pública (tráfico de drogas), siendo puestos a disposición judicial junto con la droga, el dinero en efectivo y el vehículo intervenido.

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