Madrid, entre las provincias donde más recaudan los radares de la DGT: casi 18 millones en multas

Conducir por Madrid implica convivir con una de las redes de vigilancia de velocidad más activas de España. Autovías de acceso, carreteras secundarias y grandes ejes de circulación concentran cada día miles de desplazamientos y un número creciente de controles destinados a detectar infracciones.

Ese despliegue tiene también un importante impacto económico. Los últimos datos sobre sanciones de tráfico sitúan a la Comunidad de Madrid entre los territorios donde los radares generan mayores ingresos.

La capital ocupó en 2025 la segunda posición entre las provincias españolas donde los radares de la DGT generaron más ingresos, recaudando cerca de 17,9 millones de euros, una cantidad únicamente superada por los 18,9 millones registrados en Valencia.

La capital ocupó en 2025 la segunda posición entre las provincias españolas donde los radares de la DGT generaron más ingresos / Archivo

Los radares de Madrid recaudaron 17,9 millones de euros

La posición de Madrid resulta especialmente llamativa porque se produce pese a que la recaudación provincial descendió un 5,12% respecto al ejercicio anterior. En Valencia, por el contrario, los ingresos aumentaron un 87%, impulsados en buena medida por la elevada actividad de algunos dispositivos instalados recientemente.

En el conjunto de España, los radares gestionados por la DGT recaudaron 246.802.934 euros durante 2025. La cifra representa un incremento interanual del 14% y constituye el mayor importe registrado hasta el momento por sanciones detectadas mediante cinemómetros.

Los datos no incluyen las multas impuestas por las autoridades de Cataluña y el País Vasco, territorios que tienen transferidas las competencias de tráfico. Tampoco deben confundirse con las sanciones municipales tramitadas por el Ayuntamiento de Madrid mediante los radares de la M-30 y de otras vías urbanas.

En el conjunto de España, los radares gestionados por la DGT recaudaron 246.802.934 euros durante 2025 / Archivo

La capital, segunda en el mapa nacional de recaudación

El balance de 2025 confirma el peso de Madrid dentro del sistema nacional de control de velocidad. Sus 17,9 millones de euros sitúan a la provincia solo por detrás de Valencia y por delante de Cádiz, Alicante y Málaga.

La incorporación de nuevos radares en la M-601, la M-100 y la M-501 reforzará todavía más la vigilancia en la región durante 2026. Para los conductores, la principal recomendación sigue siendo comprobar la señalización y adaptar la velocidad al límite específico de cada tramo, especialmente en vías donde este puede cambiar en pocos kilómetros.

La incorporación de nuevos radares en la M-601, la M-100 y la M-501 reforzará todavía más la vigilancia en la región durante 2026 / Archivo

¿Cuánto cuesta una multa por exceso de velocidad?

Las sanciones dependen del límite de la vía y de la velocidad a la que haya sido detectado el vehículo. Los excesos más reducidos comienzan con multas de 100 euros sin retirada de puntos, mientras que las infracciones más graves pueden alcanzar los 600 euros y suponer la pérdida de entre dos y seis puntos del permiso de conducir.

La clasificación general de las infracciones establece multas de hasta 100 euros para las leves, 200 euros para las graves y 500 euros para las muy graves. No obstante, la normativa contempla importes específicos superiores para determinadas conductas, como los excesos de velocidad más elevados.

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Además, conducir a una velocidad superior en más de 60 kilómetros por hora al límite establecido en una vía urbana, o en más de 80 kilómetros por hora en una vía interurbana, deja de ser únicamente una infracción administrativa y puede constituir un delito contra la seguridad vial.