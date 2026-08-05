Los termómetros de Madrid activan el aviso amarillo este jueves, otro día en el que la Aemet descarta la lluvia

Aunque los últimos días han visto un vaivén en los termómetros, el tiempo permanece seco para Madrid. Las gotas de lluvia no caerán este jueves, ni los próximos días, para aliviar el bochorno que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en toda la Comunidad.

Vuelve el aviso amarillo

La Sierra, la zona metropolitana y Henares, así como el Sur, Vegas o Oeste estarán bajo aviso amarillo por el calor de 34ºC en las montañas y 36ºC en el resto de la Comunidad.

Estará activado entre las 13:00 y 21:00 horas, que mantienen la costumbre de ser las más calurosas. De hecho, al mediodía ya se superarán los 30ºC y no volverá a pasarse este umbral hasta las 1:00 horas de la madrugada del viernes.

Mapa de avisos para este jueves / Aemet

Suben las mínimas

En este sentido, las temperaturas estarán en ligero ascenso, pudiendo llegar a ser localmente moderado en la Sierra en el caso de las mínimas.

Los valores más bajos se registrarán en Alcalá de Henares con 19ºC, mientras que la gran mayoría de la Comunidad no bajará de los 20ºC.

Por ejemplo, Aranjuez y Collado Villalba tendrán termómetros de 21ºC. Por su parte, Getafe y Navalcarnero esperan 22ºC y Madrid capital tendrá que conformarse con 23ºC.

Una mujer se pasea con un paraguas para protegerse de otra jornada muy calurosa, este jueves con aviso amarillo en Madrid / ZOWY VOETEN

Tiempo seco

El cielo empezará siendo poco nuboso o despejado, pero a medida que avance el día se formarán nubes de evolución por la tarde.

De ellas no caerá ni media gota de agua este jueves, como tampoco los próximos días. La probabilidad se atornilla en la nulidad, al menos hasta el próximo lunes 16 de agosto, cuando sube a 5%, un valor todavía muy pequeño.

En cuanto al viento, será flojo variable, rolando por la tarde a noroeste en la Sierra y a suroeste en el resto. Como mucho, alcanzará los 20 km/h en la segunda mitad de la tarde, pero buena parte del día se mantendrá entre los 0 km/h y los 10 km/h.

Fin de semana

A puertas del fin de semana, se acerca un viernes y sábado muy similares a este jueves, también con índice ultravioleta muy alto (9).

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En concreto, las máximas se quedan en 37ºC y las mínimas en 23ºC. Sin posibilidad de chubascos y con vientos similares, le darán paso a un domingo un poco más fresco, ya que subirá a los 35ºC.