Más allá de Koke y Barrios: la cantera del Atlético pide paso mientras Simeone espera a los campeones del mundo... y a Kang In

De necesidad, virtud. Eso es lo que están haciendo Diego Pablo Simeone y los suyos en una pretemporada tan atípica, en la que apenas puede contar con la mitad de la plantilla del primer equipo. Hasta nueve de sus futbolistas, la columna vertebral del equipo, siguen de vacaciones tras alcanzar la final del Mundial y no volverán hasta el 10 de agosto (con la excepción de Giuliano, que adelantó su vuelta al trabajo), poco más de una semana antes del estreno del Atlético en Liga ante el Málaga. Tampoco está con el grupo Kang-In, uno de los fichajes y que está retenido en Corea a la espera de resolver unos trámites. Un escenario de necesidad en el que los menos habituales tienen la oportunidad de brillar, y en la que la cantera se torna imprescindible.

Y ahí en esa oportunidad en la que otros años nadie llama la atención, es en la que están brillando varios nombres propios que, al menos, ya se han hecho un pequeño hueco en el imaginario de los seguidores rojiblancos, y que tratan de hacerlo en los planes de Simeone. Mientras el mercado del club rojiblanco sigue en stand by a la espera de salidas (suenan con fuerza las ventas de Molina, Almada y Ruggeri) para hacer hueco y caja a la hora de afrontar nuevos fichajes, los chicos de la cantera

Más allá de nombres que ya irrumpieron al final de la temporada pasada, cuando Simeone decidió usar LaLiga para rotar y dio entrada a los Boñar, Luque o Cubo, en los primeros partidos de la pretemporada han irrumpido con fuerza otros tres nombres propios. Uno por línea: Jorge Dominguez (defensa), Jorge Castillo (centrocampista) y Arnau Ortiz (delantero).

Arnau, de gol en gol

Los tres fueron titulares el pasado sábado, en el partido que los rojiblancos disputaron ante el United en Estocolmo. Y no desentonaron para nada, hasta el punto, sin ir más lejos, que el único tanto que el Atlético marcó en el partido llevó la firma de uno de ellos, la de Arnau. Como ya hiciera en la primera prueba ante el Getafe hace unos días, en aquel caso saliendo desde el banquillo, el punta anotó al principio del choque y puso una piedra más en una historia que sería casi un sueño.

"No le doy mucha importancia a eso. En lo que más me centro es en el día a día, en disfrutar de estar aquí y en trabajar. Que sea lo que Dios quiera. Eso no está en mi mano, lo que está en mi mano es el trabajo diario, que aseguro que no va a faltar", aseguraba el futbolista de 24 años, tras el choque, centrándose, quizás por lo que ya ha vivido en su carrera, en la idea de que vivir el momento sin pensar más allá es el camino más corto hacia los objetivos.

Y es que aunque viene del filial, Arnau no es estrictamente un canterano. El catalán fichó el año pasado por el equipo de Fernando Torres procedente del Śląsk Wroclaw de Polonia, donde acabó tras dejar el Girona. Un paso a priori atrás en su carrera para, quién sabe, dar varios hacia delante luego de golpe. El caso es que firmó 23 goles en 36 partidos oficiales para convertirse en el máximo goleador del filial la pasada temporada, unos números que le valieron para ganarse la llamada del Cholo.

Ahora, sigue dando pasos para que esa presencia sea definitiva. El chico, que se define como un jugador "alegre, vertical, me gusta ir para delante", ha seguido donde lo dejó el año pasado y ha mojado en los dos choques de pretemporada que lleva el Atlético. Y más importante aún, ha dejado más que destellos durante los escasos 60 minutos que le ha dado Simeone.

La precocidad de Dominguez

Como él, también han brillado dos jóvenes promesas de la cantera. Destaca la precocidad de la irrumpción de Jorge Dominguez, un zaguero hispano-congoleño de apenas 16 años pero de un porte imponente. Con sus más de 192 centímetros de altura, Simeone parace haber visto algo diferente en él pese a su extrema juventud. Aunque suele ejercer de central, el Cholo lo ha utilizado como lateral y ha sido titular en las dos pruebas de pretemporada, signo inequivoco de que al menos ha llamado su atención

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El último del trío destacado de canteranos es Castillo. De nombre Jorge, como Koke, y también centrocampista. Tras muchos años en la academia, si algo ha demostrado durante toda su estancia es el arraigo, además del talento. Castillo se dio a conocer en 2024, cuando siendo un juvenil rechazó los intentos del Real Madrid por ficharlo. Ahora, su fútbol y su compromiso le han llevado a tener premio con apenas 20 años, trabajando a las órdenes del Cholo, que ya durante el año pasado le reclutó en varios entrenamientos.